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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Интернасьонал
Баия - Интернасьонал: обзор матча 19 октября 2023
Баия
19.10.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Интернасьонал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Интернасьонал
Замена
L. Mugni
️️️️
Каули
90'
+4
90'
Замена
Г. Баррос
️️️️
Маурисио
Замена
Р. Густаво
️️️️
В. Уго
87'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Тасиано
86'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
Y. Felipe
86'
83'
Красная карточка
Лукка
74'
Замена
П. Энрике
️️️️
B. Henrique
65'
Замена
У. Мальо
️️️️
Дальберт
52'
Желтая карточка
Витао
46'
Замена
Ромуло
️️️️
Габриэль
46'
Замена
Лукка
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
Резенде
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
21
Камило Кандидо
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
23
Резенде
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
6
Габриэль
ОП
18
Маурисио
АП
10
Алан Патрик
АП
8
Bruno Henrique
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Баия
31
Адриэл
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
7
Адемир
ПВ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
Интернасьонал
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
38
Жеан Диас
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
23
Ромуло
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
4-1-1-1-4
21
Кандидо
14
Уго
4
Кану
12
Жилберто
23
Резенде
16
Тасиано
80
Каули
1
20
Тейшейра
27
Эвералдо
88
4-1-2-3
13
Кейллер
14
Бустос
44
Витао
25
Меркадо
29
Дальберт
6
Габриэль
18
Маурисио
10
Патрик
94
Вандерсон
4
Адриано
8
14
Уго
34
Густаво
34
Густаво
14
Уго
88
5
Асеведо
5
Асеведо
88
16
Тасиано
9
Ратао
9
Ратао
16
Тасиано
80
Каули
26
26
80
Каули
29
Дальберт
22
Мальо
22
Мальо
29
Дальберт
6
Габриэль
23
Ромуло
23
Ромуло
6
Габриэль
18
Маурисио
18
Баррос
18
Баррос
18
Маурисио
8
7
Энрике
7
Энрике
8
4
Адриано
99
Лукка
99
Лукка
4
Адриано
Остались в запасе
Баия
Интернасьонал
31
Адриэл
ВР
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
7
Адемир
ПВ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
15
Густаво Кампаньяро
ОП
14
Карлос де Пена
ЛВ
38
Жеан Диас
ЛВ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
7
Адемир
ПВ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
14
Карлос де Пена
ЛВ
38
Жеан Диас
ЛВ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Баия - Интернасьонал
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
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