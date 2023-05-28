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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Баия
Интернасьонал - Баия: обзор матча 28 мая 2023
Интернасьонал
28.05.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
Баия
49'
Д. Кардозо
90+9'
Вандерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Баия
ГОЛ! 2:0!
Вандерсон
90'
+9
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
90'
+7
Замена
Лукка
️️️️
Л. Адриано
88'
83'
Замена
V. Alessandro Mingotti
️️️️
Эвералдо
Замена
И. Гомес
️️️️
Ромуло
79'
Замена
Л. Адриано
️️️️
П. Энрике
75'
68'
Желтая карточка
Р. Карлос
65'
Замена
Р. Карлос
️️️️
Д. Чавес
65'
Замена
Адемир
️️️️
Д. Дуарт
63'
Желтая карточка
Эвералдо
ГОЛ! 1:0!
Д. Кардозо
Пас отдал
П. Энрике
49'
Замена
Рене
️️️️
Т. Лара
46'
Замена
Вандерсон
️️️️
Алемао
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
12
Джон
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
23
Ромуло
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Алан Патрик
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Баия
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
23
Резенде
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
6
Рене
ЛЗ
14
Felipe Motta
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
38
Жеан Диас
ЛВ
16
Лукас Рамос
ОП
6
Матеус Диас
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
66
Риан Карлос
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
28
Patrick Verhon
ЦП
7
Адемир
ПВ
11
Кайку
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Джон
36
Лара
22
Эрнандес
4
Моледо
15
Кампаньяро
23
Ромуло
5
Кардозо
14
де Пена
10
Патрик
9
Алемао
7
Энрике
3-1-1-2-4
4
Кану
14
Уго
13
Чавес
23
Резенде
16
Тасиано
80
Каули
29
Жакаре
33
Дуарт
27
Эвералдо
20
Тейшейра
1
36
Лара
6
Рене
6
Рене
36
Лара
23
Ромуло
3
Гомес
3
Гомес
23
Ромуло
7
Энрике
4
Адриано
4
Адриано
7
Энрике
Адриано
99
Лукка
99
Лукка
Адриано
9
Алемао
94
Вандерсон
94
Вандерсон
9
Алемао
13
Чавес
66
Карлос
66
Карлос
13
Чавес
33
Дуарт
7
Адемир
7
Адемир
33
Дуарт
27
Эвералдо
32
32
27
Эвералдо
Остались в запасе
Интернасьонал
Баия
13
Кейллер
ВР
14
Felipe Motta
ЦЗ
16
Лукас Рамос
ОП
6
Матеус Диас
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
38
Жеан Диас
ЛВ
18
Габриэл Баррос
ПВ
Главный тренер
Мано Менезес
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
28
Patrick Verhon
ЦП
11
Кайку
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
14
Felipe Motta
ЦЗ
16
Лукас Рамос
ОП
6
Матеус Диас
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
38
Жеан Диас
ЛВ
18
Габриэл Баррос
ПВ
Остались в запасе
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
28
Patrick Verhon
ЦП
11
Кайку
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Интернасьонал - Баия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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