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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Интернасьонал
Баия - Интернасьонал: обзор матча 28 июля 2024
Баия
28.07.2024, воскресенье, 02:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Интернасьонал
13'
Д. Дуарт
89'
Р. Борре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Интернасьонал
89'
ГОЛ! 1:1!
Р. Борре
Желтая карточка
Жилберто
87'
81'
Желтая карточка
Г. Меркадо
81'
Замена
Йоран
️️️️
Уэсли
Замена
В. Уго
️️️️
Д. Дуарт
76'
76'
Замена
М. Диас
️️️️
B. Henrique
Замена
Л. Родригес
️️️️
Эвералдо
67'
65'
Желтая карточка
С. Рочет
61'
Желтая карточка
Ф. Бустос
Замена
Иаго
️️️️
Тасиано
58'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
К. де Пена
57'
46'
Замена
Ромуло
️️️️
B. Gomes
ГОЛ! 1:0!
Д. Дуарт
Пас отдал
К. де Пена
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
(К)
АП
27
Эвералдо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
(К)
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Баия
31
Адриэл
ВР
57
Иаго
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
97
Лучано Родригес
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
6
Матеус Диас
ОП
23
Ромуло
ЦП
19
Йоран
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
2-2-2-5
3
12
Жилберто
8
Кайо
16
Тасиано
14
де Пена
80
Каули
1
20
Тейшейра
33
Дуарт
46
Джуба
27
Эвералдо
4-1-4
1
Рочет
14
Бустос
30
Ренан
25
Меркадо
26
Бернабеи
21
Уэсли
15
8
19
Борре
13
Валенсия
16
Тасиано
57
Иаго
57
Иаго
16
Тасиано
33
Дуарт
14
Уго
14
Уго
33
Дуарт
14
де Пена
10
Рибейро
10
Рибейро
14
де Пена
27
Эвералдо
97
Родригес
97
Родригес
27
Эвералдо
8
6
Диас
6
Диас
8
15
23
Ромуло
23
Ромуло
15
21
Уэсли
19
Йоран
19
Йоран
21
Уэсли
Остались в запасе
Баия
Интернасьонал
31
Адриэл
ВР
44
Маркос Виктор
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
12
Anthoni
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
44
Маркос Виктор
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
88
Yago Felipe
ЦФ
Остались в запасе
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
12
Anthoni
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Баия - Интернасьонал
1
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
18
Офсайды
3
3
Количество передач
497
473
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.46
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Фонте-Нова
Новости команд
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Баия
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