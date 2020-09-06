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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Баия
Интернасьонал - Баия: обзор матча 06 сентября 2020
Интернасьонал
06.09.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
2 : 2
Завершен
Баия
28'
Патрик
68'
Т. Гальярдо (П)
20'
R.
90+6'
Клайсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Баия
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Клайсон
Замена
Р. Моледо
️️️️
Д. Кардозо
90'
Замена
A. Hernández
️️️️
Патрик
89'
84'
Замена
Э. Фернандо
️️️️
R.
84'
Замена
F.
️️️️
R.
Желтая карточка
Родиней
82'
Замена
Пеглоу
️️️️
A. D'Alessandro
77'
76'
Замена
Клайсон
️️️️
Жилберто
Замена
Родиней
️️️️
U.
72'
71'
Замена
Росси
️️️️
Даниэл
Желтая карточка
З. Габриэл
69'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Гальярдо
68'
64'
Желтая карточка
Грегоре
58'
Желтая карточка
R.
ГОЛ! 1:1!
Патрик
Пас отдал
Т. Гальярдо
28'
20'
ГОЛ! 0:1!
R.
Пас отдал
R.
10'
Желтая карточка
Н. Параиба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
88
Эденилсон
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Патрик
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
6
Uendel
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Баия
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
40
Грегоре
ОП
94
Даниэл
АП
77
Mateus Claus
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
14
Ernando
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Интернасьонал
4
Родриго Моледо
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
5
Хейтор
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
16
Нонато
ЦП
99
Abel Hernández
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Баия
4
Вандерсон
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
16
Жадсон
ЦП
29
Клайсон
ЦП
31
Росси
ПВ
70
Fessin
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
17
Elton
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
33
Anderson
ЦФ
2-1-4-3
14
Ломба
31
Куэста
20
Саравия
23
Зе Габриэл
88
Эденилсон
8
Патрик
21
Бочилия
5
Кардозо
91
Гальярдо
10
6
3-1-1-5
2
Параиба
29
Капишаба
18
Жуниньо
40
Грегоре
94
Даниэл
17
14
16
10
9
Жилберто
5
Кардозо
4
Моледо
4
Моледо
5
Кардозо
10
7
Пеглоу
7
Пеглоу
10
8
Патрик
99
99
8
Патрик
6
23
Родиней
23
Родиней
6
10
70
70
10
94
Даниэл
31
Росси
31
Росси
94
Даниэл
16
35
Фернандо
35
Фернандо
16
9
Жилберто
29
Клайсон
29
Клайсон
9
Жилберто
Остались в запасе
Интернасьонал
Баия
16
Нонато
ЦП
95
Маркос Гильерме
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
5
Хейтор
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
20
Матеус Салданья
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
17
Elton
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
33
Anderson
ЦФ
16
Жадсон
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
16
Нонато
ЦП
95
Маркос Гильерме
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
5
Хейтор
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Остались в запасе
20
Матеус Салданья
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
17
Elton
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
33
Anderson
ЦФ
16
Жадсон
ЦП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Интернасьонал - Баия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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