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«Интернасьонал» – «Атлетико Минейро»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026

22 августа 2026 10:22
Интернасьонал - Атлетико Минейро
23 авг. 2026, воскресенье 00:30 | Бразилия. Серия А, 24 тур
Перейти в онлайн матча
3.90
Победа «Атлетико Минейро»
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Матч 24 тура бразильской Серии А между «Интернасьоналом» и «Атлетико Минейро» пройдет 23 августа 2026 года в Порту-Алегри на стадионе «Бейра-Рио». Хозяева традиционно сильны дома – они не проигрывают в шести из восьми последних матчей на своем поле. Гости, в свою очередь, находятся в отличной форме: они не знают поражений в десяти последних матчах и имеют преимущество в очных встречах, не уступая в шести из восьми последних игр против «Интернасьонала». Кто окажется сильнее – хозяева, опирающиеся на поддержку трибун, или гости, которые набрали ход и уверенно играют против этого соперника?

Кто победит в матче

«Интернасьонал» сделает ставку на домашнюю поддержку и надежную игру в обороне. В последних пяти матчах команда пропускает в среднем 0,80 гола за игру, что позволяет ей сдерживать атаки соперников. Однако атака хозяев работает не столь эффективно – в среднем 1,00 забитый мяч за пять игр, и в очных встречах с «Атлетико Минейро» они часто не могут забить: в трeх последних матчах против этого соперника «Интернасьонал» не отличался. В стартовых турах хозяева сыграли вничью с «Ремо» (1:1) и «Палмейрасом» (0:0), а в Кубке Бразилии уступили «Коринтиансу» (1:2). Домашний стадион и умение не пропускать дают шанс на положительный результат, но очная статистика и форма гостей вызывают серьезные опасения.

«Атлетико Минейро» подходит к матчу в феноменальном тонусе. Команда не проигрывает в десяти последних матчах, а в атаке демонстрирует высокую эффективность: в среднем 1,80 гола за последние пять игр, при этом забивает в пяти последних встречах. В очных матчах с «Интернасьоналом» гости также стабильны: они не уступают в шести из восьми последних встреч и забивают в шести из них, а в трeх последних играх не пропустили от хозяев ни одного гола. В Копа Судамерикана «Атлетико Минейро» сыграл вничью с «Ред Булл Брагантино» (2:2), а в чемпионате разгромил «Гремио» (3:0) и сыграл вничью с «Ремо» (2:2). Гости уверенно играют на выезде и имеют явное психологическое преимущество над соперником, что делает их фаворитами.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку «Интернасьонала», «Атлетико Минейро» находится в лучшей форме и имеет преимущество в очных встречах, особенно в плане надежности обороны против этого соперника. Хозяева могут не пропустить, но вряд ли смогут забить, учитывая сухую серию гостей в очных матчах. Наиболее вероятный исход – минимальная победа гостей или ничья.

Форма и история личных встреч

В 52 очных матчах «Интернасьонал» одержал 21 победу, «Атлетико Минейро» – 18, ещe 13 встреч завершились вничью. Однако в последних восьми очных встречах гости не проиграли в шести из них и не пропустили в трeх последних. Текущая форма «Атлетико Минейро» – 10 матчей без поражений, у «Интернасьонала» – стабильность дома, но проблемы в атаке против этого соперника. Это создаeт предпосылки для победы гостей, несмотря на домашний фактор хозяев.

Личные встречи
Побед - 9 (32%)
Ничьих - 5 (18%)
Побед - 14 (50%)
30
Забитых мячей
35
1.07
В среднем за матч
1.25
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
1 : 3
27.10.2024
Интернасьонал
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 24 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
07.12.2020
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 24 тур
Интернасьонал
0 : 0
23.08.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
12.03.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 31 тур
Интернасьонал
0 : 0
03.11.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
13.06.2025
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
1 : 3
27.10.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 12 тур
Интернасьонал
1 : 2
27.06.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 25 тур
Интернасьонал
0 : 2
01.10.2023
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 6 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
14.05.2023
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 20 тур
Интернасьонал
3 : 0
31.07.2022
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
10.04.2022
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
03.10.2021
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 4 тур
Интернасьонал
0 : 1
17.06.2021
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 24 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
07.12.2020
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Интернасьонал
1 : 0
23.08.2020
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Интернасьонал
2 : 1
08.12.2019
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Минейро
1 : 3
15.09.2019
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
1 : 2
22.11.2018
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 17 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
07.08.2018
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
26.09.2016
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 8 тур
Интернасьонал
2 : 0
17.06.2016
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
15.10.2015
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
1 : 3
06.07.2015
Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Интернасьонал
3 : 1
14.05.2015
Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Атлетико Минейро
2 : 2
07.05.2015
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 1
23.11.2014
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 17 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
24.08.2014
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
15.11.2013
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 15 тур
Интернасьонал
0 : 0
18.08.2013
Атлетико Минейро
Показать все

Составы команд
Не сыграют
Интернасьонал
Точно не сыграют
Benjamin Arhin
ЦП
João Victor Francisco
ЦФ
Кайку
ПВ
Matheus Bahia
ЦФ
Серхио Рочет
ВР
Виктор Габриэл
ЦФ
Атлетико Минейро
Точно не сыграют
Игор Гомес
ЦП
Лео Дуарте
ЦЗ
Густаво Скарпа
АП
Índio
ЦП
Лянко
ЦЗ
Patrick
ЦП
Анхело Пресиадо
ПЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Атлетико Минейро» в основное время. Длительная беспроигрышная серия гостей, их успешная очная статистика против «Интернасьонала» (шесть матчей без поражений в восьми последних) и сухая серия в трeх последних очных встречах делают их фаворитами. Хозяева дома опасны, но их атакующие проблемы против этого соперника не позволяют рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Атлетико Минейро» с коэффициентом 3,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24 тура чемпионата Бразилии между «Интернасьоналом» и «Атлетико Минейро» состоится 23 августа 2026 года в Порту-Алегри на стадионе «Бейра-Рио» и начнется в 00:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 3».

«Интернасьонал» – «Атлетико Минейро»: смотреть онлайн.

3.90
Победа «Атлетико Минейро»
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Интернасьонал
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