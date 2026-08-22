Матч 24 тура бразильской Серии А между «Интернасьоналом» и «Атлетико Минейро» пройдет 23 августа 2026 года в Порту-Алегри на стадионе «Бейра-Рио». Хозяева традиционно сильны дома – они не проигрывают в шести из восьми последних матчей на своем поле. Гости, в свою очередь, находятся в отличной форме: они не знают поражений в десяти последних матчах и имеют преимущество в очных встречах, не уступая в шести из восьми последних игр против «Интернасьонала». Кто окажется сильнее – хозяева, опирающиеся на поддержку трибун, или гости, которые набрали ход и уверенно играют против этого соперника?

Кто победит в матче

«Интернасьонал» сделает ставку на домашнюю поддержку и надежную игру в обороне. В последних пяти матчах команда пропускает в среднем 0,80 гола за игру, что позволяет ей сдерживать атаки соперников. Однако атака хозяев работает не столь эффективно – в среднем 1,00 забитый мяч за пять игр, и в очных встречах с «Атлетико Минейро» они часто не могут забить: в трeх последних матчах против этого соперника «Интернасьонал» не отличался. В стартовых турах хозяева сыграли вничью с «Ремо» (1:1) и «Палмейрасом» (0:0), а в Кубке Бразилии уступили «Коринтиансу» (1:2). Домашний стадион и умение не пропускать дают шанс на положительный результат, но очная статистика и форма гостей вызывают серьезные опасения.

«Атлетико Минейро» подходит к матчу в феноменальном тонусе. Команда не проигрывает в десяти последних матчах, а в атаке демонстрирует высокую эффективность: в среднем 1,80 гола за последние пять игр, при этом забивает в пяти последних встречах. В очных матчах с «Интернасьоналом» гости также стабильны: они не уступают в шести из восьми последних встреч и забивают в шести из них, а в трeх последних играх не пропустили от хозяев ни одного гола. В Копа Судамерикана «Атлетико Минейро» сыграл вничью с «Ред Булл Брагантино» (2:2), а в чемпионате разгромил «Гремио» (3:0) и сыграл вничью с «Ремо» (2:2). Гости уверенно играют на выезде и имеют явное психологическое преимущество над соперником, что делает их фаворитами.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку «Интернасьонала», «Атлетико Минейро» находится в лучшей форме и имеет преимущество в очных встречах, особенно в плане надежности обороны против этого соперника. Хозяева могут не пропустить, но вряд ли смогут забить, учитывая сухую серию гостей в очных матчах. Наиболее вероятный исход – минимальная победа гостей или ничья.

Форма и история личных встреч

В 52 очных матчах «Интернасьонал» одержал 21 победу, «Атлетико Минейро» – 18, ещe 13 встреч завершились вничью. Однако в последних восьми очных встречах гости не проиграли в шести из них и не пропустили в трeх последних. Текущая форма «Атлетико Минейро» – 10 матчей без поражений, у «Интернасьонала» – стабильность дома, но проблемы в атаке против этого соперника. Это создаeт предпосылки для победы гостей, несмотря на домашний фактор хозяев.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Атлетико Минейро» в основное время. Длительная беспроигрышная серия гостей, их успешная очная статистика против «Интернасьонала» (шесть матчей без поражений в восьми последних) и сухая серия в трeх последних очных встречах делают их фаворитами. Хозяева дома опасны, но их атакующие проблемы против этого соперника не позволяют рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Атлетико Минейро» с коэффициентом 3,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24 тура чемпионата Бразилии между «Интернасьоналом» и «Атлетико Минейро» состоится 23 августа 2026 года в Порту-Алегри на стадионе «Бейра-Рио» и начнется в 00:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 3».