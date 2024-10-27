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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Интернасьонал
Атлетико Минейро - Интернасьонал: обзор матча 27 октября 2024
Атлетико Минейро
27.10.2024, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
1 : 3
Завершен
Интернасьонал
45+2'
Э. Варгас (П)
38'
А. Патрик (П)
40'
А. Бернабеи
88'
Табата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Интернасьонал
90'
Замена
А. Рохель
️️️️
Уэсли
88'
ГОЛ! 1:3!
Табата
Пас отдал
А. Бернабеи
83'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Р. Борре
Замена
М. Лемос
️️️️
И. Гомес
76'
Желтая карточка
Г. Скарпа
70'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
70'
Желтая карточка
Алиссон
69'
Желтая карточка
Г. Скарпа
67'
46'
Замена
Табата
️️️️
G. Carvalho
46'
Замена
B. Henrique
️️️️
Т. Майя
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Варгас
45'
+2
40'
ГОЛ! 0:2!
А. Бернабеи
Пас отдал
Р. Борре
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Патрик
20'
Желтая карточка
Уэсли
Желтая карточка
И. Гомес
17'
Желтая карточка
Э. Варгас
13'
5'
Желтая карточка
Т. Майя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
94
Отавио
(К)
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
94
Даниэл
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
23
Ромуло
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
25
Gabriel Carvalho
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
49
Ромуло
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
16
Дейверсон
ЦФ
8
Robert Santos
ЦФ
39
Caio Maia
ЦФ
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
10
Табата
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-1-2-3
22
Эверсон
8
Рубенс
21
Рабельо
3
Фукс
20
Саравия
94
Отавио
17
Гомес
27
30
Алиссон
14
Кардек
11
Варгас
3-3-2-2
1
Рочет
94
Даниэл
44
Витао
26
Бернабеи
23
Ромуло
29
Майя
25
10
Патрик
21
Уэсли
15
19
Борре
17
Гомес
3
Лемос
3
Лемос
17
Гомес
21
Уэсли
2
Рохель
2
Рохель
21
Уэсли
25
10
Табата
10
Табата
25
19
Борре
13
Валенсия
13
Валенсия
19
Борре
29
Майя
8
8
29
Майя
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Интернасьонал
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
49
Ромуло
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
16
Дейверсон
ЦФ
8
Robert Santos
ЦФ
39
Caio Maia
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
49
Ромуло
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
16
Дейверсон
ЦФ
8
Robert Santos
ЦФ
39
Caio Maia
ЦФ
Остались в запасе
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Атлетико Минейро - Интернасьонал
6
2
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
15
Офсайды
2
1
Количество передач
352
250
Сейвы
4
2
Точность передач %
69
64
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.61
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Marcelo De Lima Henrique, Brazil
Стадион:
Арена МРВ
Новости команд
Все
Атлетико Минейро
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