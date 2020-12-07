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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Интернасьонал
Атлетико Минейро - Интернасьонал: обзор матча 07 декабря 2020
Атлетико Минейро
07.12.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 24 тур
2 : 2
Завершен
Интернасьонал
11'
Д. Мусто (АГ)
61'
Йоран
9'
Ю. Алберто
88'
Пеглоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Интернасьонал
90'
+3
Желтая карточка
Пеглоу
88'
ГОЛ! 2:2!
Пеглоу
Пас отдал
Маурисио
Замена
Натан
️️️️
Кено
84'
Замена
М. Сарачо
️️️️
Йоран
77'
Замена
Маррони
️️️️
Э. Варгас
77'
76'
Желтая карточка
Р. Линдосо
76'
Замена
Пеглоу
️️️️
Ю. Алберто
75'
Замена
Маурисио
️️️️
М. Гильерме
Замена
А. Франко
️️️️
Э. Саша
71'
63'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
L. Fernández
ГОЛ! 2:1!
Йоран
Пас отдал
Кено
61'
60'
Замена
Б. Пракседес
️️️️
Р. Дурадо
58'
Желтая карточка
Л. Рибейро
46'
Замена
Р. Линдосо
️️️️
Д. Мусто
Желтая карточка
И. Рабельо
43'
38'
Желтая карточка
Ю. Алберто
Желтая карточка
Йоран
36'
28'
Желтая карточка
М. Гильерме
24'
Желтая карточка
Д. Мусто
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Мусто
11'
9'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Алберто
Пас отдал
М. Гильерме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
19
Йоран
ЦП
29
Аллан
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
20
Кено
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ОП
13
Родриго Дурадо
ОП
8
Патрик
ЦП
6
Uendel
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Атлетико Минейро
40
Буэно
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
21
Алан Франко
ЦП
14
Натан
АП
11
Матиас Сарачо
АП
17
Савиньо
ПВ
1
Victor
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
42
Даниэл
ВР
5
Хейтор
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
23
Родриго Линдосо
ОП
16
Нонато
ЦП
18
Маурисио
АП
25
Бруно Пракседес
АП
41
Pedro Henrique
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
3-2-2-3
22
Эверсон
21
Рабельо
30
Габриэль
13
Арана
4
Ревер
23
Гуга
19
Йоран
29
Аллан
11
Варгас
20
Кено
8
Саша
3-2-1-1-3
14
Ломба
23
Родиней
14
Рибейро
31
Куэста
18
Мусто
13
Дурадо
8
Патрик
95
Гильерме
9
9
Алберто
6
8
Саша
21
Франко
21
Франко
8
Саша
20
Кено
14
Натан
14
Натан
20
Кено
19
Йоран
11
Сарачо
11
Сарачо
19
Йоран
11
Варгас
38
Маррони
38
Маррони
11
Варгас
9
Алберто
7
Пеглоу
7
Пеглоу
9
Алберто
18
Мусто
23
Линдосо
23
Линдосо
18
Мусто
95
Гильерме
18
Маурисио
18
Маурисио
95
Гильерме
13
Дурадо
25
Пракседес
25
Пракседес
13
Дурадо
9
91
Гальярдо
91
Гальярдо
9
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Интернасьонал
1
Victor
ЦФ
17
Савиньо
ПВ
40
Буэно
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
13
Кейллер
ВР
42
Даниэл
ВР
5
Хейтор
ПЗ
41
Pedro Henrique
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
23
Зе Габриэл
ОП
16
Нонато
ЦП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
1
Victor
ЦФ
17
Савиньо
ПВ
40
Буэно
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
42
Даниэл
ВР
5
Хейтор
ПЗ
41
Pedro Henrique
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
23
Зе Габриэл
ОП
16
Нонато
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Атлетико Минейро - Интернасьонал
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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