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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Атлетико Минейро
Интернасьонал - Атлетико Минейро: обзор матча 27 июня 2024
Интернасьонал
27.06.2024, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 12 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
67'
А. Патрик
53'
И. Рабельо
90+7'
Ромуло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Атлетико Минейро
90'
+7
ГОЛ! 1:2!
Ромуло
Пас отдал
Халк
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
Замена
Йоран
️️️️
Уэсли
87'
79'
Замена
Ромуло
️️️️
Каду
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Ромуло
78'
75'
Замена
Педриньо
️️️️
B. Palacios Alzate
Желтая карточка
Л. Аларио
71'
Пенальти не реализован!
А. Патрик
67'
ГОЛ! 1:1!
А. Патрик
67'
Замена
Л. Аларио
️️️️
B. Henrique
62'
Желтая карточка
B. Henrique
61'
53'
ГОЛ! 0:1!
И. Рабельо
Пас отдал
Каду
45'
+2
Желтая карточка
Г. Скарпа
Желтая карточка
Уэсли
34'
33'
Желтая карточка
Б. Фукс
28'
Желтая карточка
И. Рабельо
23'
Замена
P. Vitor
️️️️
М. Сарачо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
23
Ромуло
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
8
Bruno Henrique
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
(К)
ПВ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Интернасьонал
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
49
Ромуло
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
4-2-2-3
6
Рене
44
Витао
30
Ренан
22
Мальо
23
Ромуло
29
Майя
21
Уэсли
10
Патрик
12
8
94
Вандерсон
3-1-3-3
31
Мендес
25
Мариано
3
Фукс
21
Рабельо
6
Батталья
7
Халк
11
Сарачо
10
Паулиньо
42
Каду
30
10
Скарпа
21
Уэсли
19
Йоран
19
Йоран
21
Уэсли
23
Ромуло
20
Арангис
20
Арангис
23
Ромуло
8
27
Аларио
27
Аларио
8
42
Каду
49
Ромуло
49
Ромуло
42
Каду
30
10
Педриньо
10
Педриньо
30
11
Сарачо
27
27
11
Сарачо
Остались в запасе
Интернасьонал
Атлетико Минейро
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
12
Anthoni
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Gabriel Delfim
ВР
9
Исаак Томич
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
12
Anthoni
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Остались в запасе
1
Gabriel Delfim
ВР
9
Исаак Томич
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Интернасьонал - Атлетико Минейро
3
4
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
9
Нарушения
17
10
Офсайды
3
0
Количество передач
416
490
Сейвы
3
6
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
1.68
1.54
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- : -
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2 : 1
20.11.2026
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2 : 1
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24.10.2026
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Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
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0 : 2
22.11.2026
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1 : 0
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Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Luiz Flavio De Oliveira, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
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