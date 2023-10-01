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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Атлетико Минейро
Интернасьонал - Атлетико Минейро: обзор матча 01 октября 2023
Интернасьонал
01.10.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
73'
Халк
81'
И. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Атлетико Минейро
Красная карточка
У. Мальо
90'
+9
89'
Замена
Патрик
️️️️
Эденилсон
81'
ГОЛ! 0:2!
И. Гомес
80'
Замена
М. Сарачо
️️️️
Халк
Замена
А. Патрик
️️️️
B. Henrique
79'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Лукка
79'
Желтая карточка
И. Гомес
78'
78'
Желтая карточка
Паулиньо
73'
ГОЛ! 0:1!
Халк
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Г. Кампаньяро
71'
62'
Замена
А. Франко
️️️️
К. Павон
Замена
Маурисио
️️️️
Г. Баррос
60'
Замена
У. Мальо
️️️️
Ромуло
60'
46'
Замена
И. Гомес
️️️️
Педриньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Габриэль
ОП
23
Ромуло
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
88
Эденилсон
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
10
Педриньо
ЦП
7
Халк
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Интернасьонал
36
Тауан Лара
ЛЗ
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
38
Жеан Диас
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Алан Патрик
АП
18
Маурисио
АП
12
Anthoni
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
21
Алан Франко
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Патрик
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
14
Алан Кардек
ЦФ
42
Каду
ЦФ
3-2-1-1-3
13
Кейллер
29
Дальберт
22
Эрнандес
3
Гомес
15
Кампаньяро
6
Габриэль
23
Ромуло
18
Баррос
8
99
Лукка
4
Адриано
4-3-2-1
22
Эверсон
3
Лемос
13
Арана
25
Мариано
3
Фукс
88
Эденилсон
6
Батталья
10
Педриньо
7
Халк
10
Паулиньо
7
Павон
23
Ромуло
22
Мальо
22
Мальо
23
Ромуло
15
Кампаньяро
20
Арангис
20
Арангис
15
Кампаньяро
8
10
Патрик
10
Патрик
8
18
Баррос
18
Маурисио
18
Маурисио
18
Баррос
99
Лукка
13
Валенсия
13
Валенсия
99
Лукка
7
Павон
21
Франко
21
Франко
7
Павон
88
Эденилсон
8
Патрик
8
Патрик
88
Эденилсон
10
Педриньо
17
Гомес
17
Гомес
10
Педриньо
7
Халк
11
Сарачо
11
Сарачо
7
Халк
Остались в запасе
Интернасьонал
Атлетико Минейро
36
Тауан Лара
ЛЗ
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
38
Жеан Диас
ЛВ
12
Anthoni
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
19
Йоран
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
36
Тауан Лара
ЛЗ
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
38
Жеан Диас
ЛВ
12
Anthoni
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
19
Йоран
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Интернасьонал - Атлетико Минейро
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
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Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
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2 : 1
20.11.2026
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Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
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Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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