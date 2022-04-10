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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Интернасьонал
Атлетико Минейро - Интернасьонал: обзор матча 10 апреля 2022
Атлетико Минейро
10.04.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
2 : 0
Завершен
Интернасьонал
10'
Халк
90+3'
Халк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Интернасьонал
ГОЛ! 2:0!
Халк
90'
+3
89'
Замена
К. Видаль
️️️️
Б. Мендес
80'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
L.
Замена
Э. Варгас
️️️️
Кено
79'
77'
Желтая карточка
Г. Меркадо
Замена
Жаир
️️️️
Отавио
65'
Желтая карточка
Г. Арана
63'
Замена
М. Сарачо
️️️️
Э. Саша
58'
Желтая карточка
Н. Силва
55'
46'
Замена
Г. Меркадо
️️️️
Уэсли
45'
Желтая карточка
Габриэль
37'
Желтая карточка
Кейллер
ГОЛ! 1:0!
Халк
Пас отдал
Х. Алонсо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
94
Отавио
ОП
29
Аллан
ЦП
7
Халк
ПВ
6
Натан Силва
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Интернасьонал
4
Бруно Мендес
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
88
Эденилсон
ЦП
42
Даниэл
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
6
Игнасио Фернандес
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Интернасьонал
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
13
Кейллер
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
3-1-1-1-4
22
Эверсон
6
Алонсо
13
Арана
23
Гуга
94
Отавио
29
Аллан
7
Халк
6
Силва
20
Кено
8
Саша
7
Адемир
2-1-1-1-5
4
Мендес
27
Роша
6
Габриэль
88
Эденилсон
14
де Пена
42
Даниэл
18
Маурисио
7
Уэсли
11
Тайсон
28
94
Отавио
8
Жаир
8
Жаир
94
Отавио
20
Кено
11
Варгас
11
Варгас
20
Кено
8
Саша
11
Сарачо
11
Сарачо
8
Саша
7
Уэсли
25
Меркадо
25
Меркадо
7
Уэсли
28
21
Бочилия
21
Бочилия
28
4
Мендес
11
Видаль
11
Видаль
4
Мендес
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Интернасьонал
8
Рубенс
ЛЗ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
5
Джонни Кардозо
ЦП
13
Кейллер
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Остались в запасе
5
Джонни Кардозо
ЦП
13
Кейллер
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Атлетико Минейро - Интернасьонал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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