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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Атлетико Минейро
Интернасьонал - Атлетико Минейро: обзор матча 23 августа 2020
Интернасьонал
23.08.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
8'
Т. Гальярдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Атлетико Минейро
Замена
Р. Моледо
️️️️
Патрик
87'
Замена
Пеглоу
️️️️
Т. Гальярдо
87'
80'
Замена
Б. Силва
️️️️
Йоран
Замена
A. D'Alessandro
️️️️
Г. Бочилия
78'
74'
Желтая карточка
Х. Алонсо
70'
Замена
А. Франко
️️️️
И. Рабельо
61'
Замена
Д. Саварино
️️️️
Кено
Желтая карточка
М. Гильерме
60'
Замена
Д. Мусто
️️️️
М. Гильерме
60'
46'
Замена
Маркиньос
️️️️
Маррони
46'
Замена
Э. Саша
️️️️
Жаир
30'
Желтая карточка
Жаир
ГОЛ! 1:0!
Т. Гальярдо
Пас отдал
Патрик
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
23
Родриго Линдосо
ОП
88
Эденилсон
ЦП
8
Патрик
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
19
Йоран
ЦП
29
Аллан
ЦП
20
Кено
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Интернасьонал
4
Родриго Моледо
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ОП
5
Матеус Хусса
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
40
Буэно
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
15
Лео Сена
ОП
21
Алан Франко
ЦП
8
Гилерме Кастильо
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
29
Бруно Силва
ЦФ
1
Victor
ЦФ
3-2-3-1-1
14
Ломба
27
Мойзес
31
Куэста
20
Саравия
23
Зе Габриэл
23
Линдосо
88
Эденилсон
8
Патрик
21
Бочилия
95
Гильерме
91
Гальярдо
3-2-3-2
23
Рафаэл
25
Мариано
6
Алонсо
13
Арана
21
Рабельо
4
Ревер
8
Жаир
19
Йоран
29
Аллан
38
Маррони
20
Кено
91
Гальярдо
7
Пеглоу
7
Пеглоу
91
Гальярдо
95
Гильерме
18
Мусто
18
Мусто
95
Гильерме
21
Бочилия
10
10
21
Бочилия
8
Патрик
4
Моледо
4
Моледо
8
Патрик
8
Жаир
8
Саша
8
Саша
8
Жаир
21
Рабельо
21
Франко
21
Франко
21
Рабельо
19
Йоран
29
Силва
29
Силва
19
Йоран
20
Кено
11
Саварино
11
Саварино
20
Кено
38
Маррони
10
Маркиньос
10
Маркиньос
38
Маррони
Остались в запасе
Интернасьонал
Атлетико Минейро
25
Бруно Пракседес
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Матеус Хусса
ОП
23
Родиней
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
8
Гилерме Кастильо
ЦП
15
Лео Сена
ОП
40
Буэно
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
30
Габриэль
ЦЗ
31
Матеус Мендес
ВР
1
Victor
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
25
Бруно Пракседес
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Матеус Хусса
ОП
23
Родиней
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Остались в запасе
8
Гилерме Кастильо
ЦП
15
Лео Сена
ОП
40
Буэно
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
30
Габриэль
ЦЗ
31
Матеус Мендес
ВР
1
Victor
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Интернасьонал - Атлетико Минейро
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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