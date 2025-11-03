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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Атлетико Минейро
Интернасьонал - Атлетико Минейро: обзор матча 03 ноября 2025
Интернасьонал
03.11.2025, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 31 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Атлетико Минейро
Завершен
Желтая карточка
Йохан Карбонеро
(симуляция)
90'
+5
Желтая карточка
Рафаэль Борре
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Руан
(неспортивное поведение)
90'
+6'
Замена
Gustavo Prado
️️️️➡️️
Витиньо
85'
83'
Желтая карточка
Хуниор Алонсо
(задержка)
Желтая карточка
Габриэль Меркадо
80'
77'
Желтая карточка
Бернард
(фол)
70'
Замена
Рейньер
️️️️➡️️
Александер
Замена
Ricardo Mathias
️️️️➡️️
Табата
65'
61'
Желтая карточка
Эверсон
(задержка игры)
61'
Замена
Бернард
️️️️➡️️
Игор Гомес
Желтая карточка
Алан Патрик
(грубость)
60'
Желтая карточка
Алехандро Бернабеи
51'
Замена
Йохан Карбонеро
️️️️➡️️
Жуниньо
46'
46'
Замена
Кайо Паулиста
️️️️➡️️
Халк
46'
Замена
Натанаэл
️️️️➡️️
Фаусто Вера
Желтая карточка
Жуниньо
(грубость)
45'
+8
45'
+9'
20'
Замена
Руан
️️️️➡️️
Дуду
17'
Красная карточка
Витор Уго
(грубость)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
97
Иван
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
28
Витиньо
ЛВ
17
Табата
ПВ
15
Bruno Gomes
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
(К)
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
15
Фаусто Вера
ОП
5
Александер
ОП
21
Алан Франко
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
11
Рони
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Габриэль Милито
Интернасьонал
20
Clayton
ЦЗ
15
Алан Бенитес
ЦЗ
36
Ричард
ОП
47
Gustavo Prado
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
30
Alisson Rodrigues de Melo
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
41
Виктор Габриэл
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
77
Ricardo Mathias
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Robert Alves
ВР
1
Gabriel Delfim
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
25
Габриэль Менино
ЦП
19
Рейньер
АП
11
Бернард
ЛВ
3
Иван Роман
ЦФ
42
Каду
ЦФ
79
João Marcelo
ЦФ
20
G. Teixeira
ЦФ
4-1-3-2
97
Иван
26
Бернабеи
25
Меркадо
18
Жуниньо
44
Витао
29
Майя
28
Витиньо
10
Патрик
17
Табата
19
Борре
15
3-2-2-3
22
Эверсон
20
Саравия
6
Алонсо
14
Уго
15
Вера
5
Александер
21
Франко
17
Гомес
7
Халк
11
Рони
92
Дуду
28
Витиньо
47
47
28
Витиньо
18
Жуниньо
7
Карбонеро
7
Карбонеро
18
Жуниньо
17
Табата
77
77
17
Табата
7
Халк
38
Паулиста
38
Паулиста
7
Халк
92
Дуду
4
Руан
4
Руан
92
Дуду
15
Вера
2
Натанаэл
2
Натанаэл
15
Вера
5
Александер
19
Рейньер
19
Рейньер
5
Александер
17
Гомес
11
Бернард
11
Бернард
17
Гомес
Остались в запасе
Интернасьонал
Атлетико Минейро
20
Clayton
ЦЗ
15
Алан Бенитес
ЦЗ
36
Ричард
ОП
5
Луис Отавио
ЦП
30
Alisson Rodrigues de Melo
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
41
Виктор Габриэл
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
31
Robert Alves
ВР
1
Gabriel Delfim
ВР
25
Габриэль Менино
ЦП
3
Иван Роман
ЦФ
42
Каду
ЦФ
79
João Marcelo
ЦФ
20
G. Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
20
Clayton
ЦЗ
15
Алан Бенитес
ЦЗ
36
Ричард
ОП
5
Луис Отавио
ЦП
30
Alisson Rodrigues de Melo
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
41
Виктор Габриэл
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
Остались в запасе
31
Robert Alves
ВР
1
Gabriel Delfim
ВР
25
Габриэль Менино
ЦП
3
Иван Роман
ЦФ
42
Каду
ЦФ
79
João Marcelo
ЦФ
20
G. Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Интернасьонал - Атлетико Минейро
7
2
4
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
7
4
Угловые удары
7
1
Нарушения
18
10
Офсайды
4
0
Количество передач
587
179
Сейвы
2
8
Точность передач %
89
59
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
12
4
xG (ожидаемые голы)
1.86
0.27
xGP (предотвращенные голы)
1.76
1.76
Информация о матче
Главный судья:
Alex Gomes Stefano, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
Посещаемость:
32644
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