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«Коринтианс» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.75

24 мая 2026 8:46
Коринтианс - Атлетико Минейро
25 мая 2026, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 17 тур
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1.75
Победа «Коринтианс»
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25 мая в рамках 17-го тура бразильской Серии A встретятся «Коринтианс» и «Атлетико Минейро». Хозяева занимают 16-е место (зона стыков) с 18 очками, гости – 11-е место с 21 очком. Обе команды находятся в нижней половине таблицы, но «Коринтианс» дома – крепкий орешек.

«Коринтианс»

«Коринтианс» борется за выживание – 16-е место, зона стыковых матчей. Команда забивает в 9 последних матчах подряд и в 4 последних матчах чемпионата – атака стабильна. Юри Алберто (5 голов) – главная угроза.

Дома «Коринтианс» – настоящая крепость: 5 побед подряд на своeм поле! Плюс статистика против «Атлетико Минейро»: 6 из 8 последних очных матчей без поражений. Проблема – оборона: пропускают в 5 из 7 последних матчей (1.40 в среднем).

«Атлетико Минейро»

«Галос» в порядке: не проигрывают в 3 последних матчах, забивают в 6 последних. Атака мощная – 1.80 гола за игру, Матео Кассьерра (5 голов) – лидер. Оборона – беда: пропускают в 13 из 15 последних матчей (1.20 в среднем). В гостях у «Атлетико» неплохая статистика против «Коринтианса» – 5 из 7 последних матчей без поражений.

Факты о командах:

«Коринтианс»

  • Занимает 16-е место, 18 очков – зона стыков
  • Пять побед подряд дома!
  • Забивает в 9 последних матчах подряд
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Атлетико Минейро»
  • Забивает в 4 последних матчах чемпионата
  • В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Юри Алберто (5 голов)

«Атлетико Минейро»

  • Занимает 11-е место, 21 очко
  • Три матча без поражений
  • Забивает в 6 последних матчах подряд
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей против «Коринтианса»
  • Пропускает в 13 из 15 последних матчей
  • В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Матео Кассьерра (5 голов)

История личных встреч

  • «Коринтианс» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Атлетико Минейро»
  • «Атлетико Минейро» не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей против «Коринтианса»
  • В 4 из 5 последних встреч тотал был меньше 2.5

Прогноз на матч «Коринтианс» – «Атлетико Минейро»

«Коринтианс» дома – монстр: 5 побед подряд. Плюс историческое преимущество над «Атлетико» (6 из 8 матчей без поражений). «Атлетико» в гостях против «Коринтианса» тоже чувствует себя нормально (5 из 7 матчей без поражений), но форма хозяев впечатляет.

Обе команды много забивают и много пропускают. «Коринтианс» забивает в 9 матчах подряд, «Атлетико» – в 6. Обе обороны дырявые. Скорее всего, голов будет больше, чем обычно в их очных встречах. Хозяева выглядят предпочтительнее за счeт домашней серии.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Коринтианс» – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – да

1.75
Победа «Коринтианс»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Коринтианс
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