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25 мая в рамках 17-го тура бразильской Серии A встретятся «Коринтианс» и «Атлетико Минейро». Хозяева занимают 16-е место (зона стыков) с 18 очками, гости – 11-е место с 21 очком. Обе команды находятся в нижней половине таблицы, но «Коринтианс» дома – крепкий орешек.

«Коринтианс»

«Коринтианс» борется за выживание – 16-е место, зона стыковых матчей. Команда забивает в 9 последних матчах подряд и в 4 последних матчах чемпионата – атака стабильна. Юри Алберто (5 голов) – главная угроза.

Дома «Коринтианс» – настоящая крепость: 5 побед подряд на своeм поле! Плюс статистика против «Атлетико Минейро»: 6 из 8 последних очных матчей без поражений. Проблема – оборона: пропускают в 5 из 7 последних матчей (1.40 в среднем).

«Атлетико Минейро»

«Галос» в порядке: не проигрывают в 3 последних матчах, забивают в 6 последних. Атака мощная – 1.80 гола за игру, Матео Кассьерра (5 голов) – лидер. Оборона – беда: пропускают в 13 из 15 последних матчей (1.20 в среднем). В гостях у «Атлетико» неплохая статистика против «Коринтианса» – 5 из 7 последних матчей без поражений.

Факты о командах:

«Коринтианс»

Занимает 16-е место, 18 очков – зона стыков

Пять побед подряд дома!

Забивает в 9 последних матчах подряд

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Атлетико Минейро»

Забивает в 4 последних матчах чемпионата

В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Юри Алберто (5 голов)

«Атлетико Минейро»

Занимает 11-е место, 21 очко

Три матча без поражений

Забивает в 6 последних матчах подряд

Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей против «Коринтианса»

Пропускает в 13 из 15 последних матчей

В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Матео Кассьерра (5 голов)

История личных встреч

«Коринтианс» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей против «Коринтианса»

В 4 из 5 последних встреч тотал был меньше 2.5

Прогноз на матч «Коринтианс» – «Атлетико Минейро»

«Коринтианс» дома – монстр: 5 побед подряд. Плюс историческое преимущество над «Атлетико» (6 из 8 матчей без поражений). «Атлетико» в гостях против «Коринтианса» тоже чувствует себя нормально (5 из 7 матчей без поражений), но форма хозяев впечатляет.

Обе команды много забивают и много пропускают. «Коринтианс» забивает в 9 матчах подряд, «Атлетико» – в 6. Обе обороны дырявые. Скорее всего, голов будет больше, чем обычно в их очных встречах. Хозяева выглядят предпочтительнее за счeт домашней серии.

Рекомендованные ставки: