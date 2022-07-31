Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Атлетико Минейро
Интернасьонал - Атлетико Минейро: обзор матча 31 июля 2022
Интернасьонал
31.07.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
7'
Маурисио
24'
Вандерсон
30'
Маурисио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Атлетико Минейро
Замена
Эстевао
️️️️
Эденилсон
84'
Замена
К. Роша
️️️️
Г. Меркадо
75'
Замена
B. Romero
️️️️
Алемао
75'
74'
Замена
Додо
️️️️
Г. Арана
72'
Замена
Рубенс
️️️️
Жаир
69'
Замена
Э. Саша
️️️️
Кено
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Маурисио
64'
Замена
П. Энрике
️️️️
Вандерсон
64'
46'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Адемир
46'
Замена
Отавио
️️️️
И. Фернандес
ГОЛ! 3:0!
Маурисио
Пас отдал
К. де Пена
30'
ГОЛ! 2:0!
Вандерсон
Пас отдал
Эденилсон
24'
17'
Желтая карточка
Адемир
ГОЛ! 1:0!
Маурисио
Пас отдал
Алемао
7'
Желтая карточка
Г. Меркадо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
88
Эденилсон
ЦП
18
Маурисио
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
6
Натан Силва
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
29
Аллан
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
7
Адемир
ПВ
7
Халк
ПВ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
26
Эстевао
АП
17
Weverton
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
31
Braian Romero
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
94
Отавио
ОП
10
Педриньо
ЦП
16
Додо
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
4-1-1-1-3
42
Даниэл
6
Рене
44
Витао
25
Меркадо
14
Бустос
6
Габриэль
88
Эденилсон
14
де Пена
9
Алемао
18
Маурисио
94
Вандерсон
4-3-2-1
22
Эверсон
6
Алонсо
13
Арана
25
Мариано
6
Силва
8
Жаир
29
Аллан
6
Фернандес
7
Халк
7
Адемир
20
Кено
25
Меркадо
27
Роша
27
Роша
25
Меркадо
18
Маурисио
5
Кардозо
5
Кардозо
18
Маурисио
88
Эденилсон
26
Эстевао
26
Эстевао
88
Эденилсон
94
Вандерсон
7
Энрике
7
Энрике
94
Вандерсон
9
Алемао
31
31
9
Алемао
8
Жаир
8
Рубенс
8
Рубенс
8
Жаир
6
Фернандес
94
Отавио
94
Отавио
6
Фернандес
13
Арана
16
Додо
16
Додо
13
Арана
7
Адемир
11
Варгас
11
Варгас
7
Адемир
20
Кено
8
Саша
8
Саша
20
Кено
Остались в запасе
Интернасьонал
Атлетико Минейро
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
7
Давид
ЛВ
17
Weverton
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
7
Давид
ЛВ
17
Weverton
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
Остались в запасе
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Антонио Мохамед
Статистика матча Интернасьонал - Атлетико Минейро
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
Новости команд
Все
Интернасьонал
Атлетико Минейро
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+