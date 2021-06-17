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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Атлетико Минейро
Интернасьонал - Атлетико Минейро: обзор матча 17 июня 2021
Интернасьонал
17.06.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Интернасьонал - Атлетико Минейро
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
Новости команд
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Интернасьонал
Атлетико Минейро
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
20:49
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Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
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