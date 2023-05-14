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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Интернасьонал
Атлетико Минейро - Интернасьонал: обзор матча 14 мая 2023
Атлетико Минейро
14.05.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Интернасьонал
3'
Э. Варгас
90+5'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Интернасьонал
Замена
И. Гомес
️️️️
Паулиньо
90'
+7
ГОЛ! 2:0!
Паулиньо
Пас отдал
Халк
90'
+5
Замена
Б. Фукс
️️️️
Ф. Фильо Мариано
90'
+4
Желтая карточка
Жемерсон
88'
82'
Замена
Г. Баральяс
️️️️
Ромуло
72'
Желтая карточка
Н. Эрнандес
65'
Замена
Алемао
️️️️
Л. Адриано
65'
Замена
Вандерсон
️️️️
П. Энрике
Замена
Патрик
️️️️
Йоран
62'
Замена
Эденилсон
️️️️
К. Павон
62'
Замена
Халк
️️️️
Э. Варгас
62'
46'
Замена
Н. Эрнандес
️️️️
М. Диас
45'
Желтая карточка
Ромуло
7'
Желтая карточка
Алемао
Желтая карточка
К. Павон
7'
ГОЛ! 1:0!
Э. Варгас
Пас отдал
К. Павон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Йоран
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Матеус Диас
ЦП
23
Ромуло
ЦП
18
Маурисио
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
1
Gabriel Delfim
ВР
4
Ревер
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
8
Патрик
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
7
Халк
ПВ
42
Каду
ЦФ
16
Додо
ЦФ
Интернасьонал
12
Джон
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
26
Эстевао
АП
9
Алемао
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
18
Габриэл Баррос
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-2-2-2
22
Эверсон
8
Рубенс
6
Силва
21
Жемерсон
25
Мариано
6
Батталья
19
Йоран
10
Паулиньо
11
Сарачо
7
Павон
11
Варгас
4-2-2-2
13
Кейллер
14
Бустос
25
Меркадо
36
Лара
44
Витао
6
Диас
23
Ромуло
18
Маурисио
14
де Пена
7
Энрике
4
Адриано
10
Паулиньо
17
Гомес
17
Гомес
10
Паулиньо
19
Йоран
8
Патрик
8
Патрик
19
Йоран
25
Мариано
3
Фукс
3
Фукс
25
Мариано
7
Павон
88
Эденилсон
88
Эденилсон
7
Павон
11
Варгас
7
Халк
7
Халк
11
Варгас
6
Диас
22
Эрнандес
22
Эрнандес
6
Диас
23
Ромуло
44
Баральяс
44
Баральяс
23
Ромуло
4
Адриано
9
Алемао
9
Алемао
4
Адриано
7
Энрике
94
Вандерсон
94
Вандерсон
7
Энрике
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Интернасьонал
31
Матеус Мендес
ВР
1
Gabriel Delfim
ВР
4
Ревер
ЦЗ
42
Каду
ЦФ
16
Додо
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
12
Джон
ВР
3
Игор Гомес
ЦЗ
26
Эстевао
АП
16
Лукас Рамос
ЦФ
18
Габриэл Баррос
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
1
Gabriel Delfim
ВР
4
Ревер
ЦЗ
42
Каду
ЦФ
16
Додо
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
3
Игор Гомес
ЦЗ
26
Эстевао
АП
16
Лукас Рамос
ЦФ
18
Габриэл Баррос
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Атлетико Минейро - Интернасьонал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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