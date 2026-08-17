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«Интернасьонал» – «Ремо»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027

17 августа 2026 9:53
Интернасьонал - Ремо
18 авг. 2026, вторник 02:00 | Бразилия. Серия А, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Интернасьонала» с форой (-1)
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Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Интернасьоналом» и «Ремо» пройдет 18 августа в Порту-Алегри на стадионе «Бейра-Рио». Хозяева располагаются на 17-м месте с 23 очками, гости – на 18-й строчке с 22 баллами. Обе команды находятся в нижней части таблицы и остро нуждаются в очках. «Интернасьонал» не проигрывает в пяти из семи последних матчей на своем поле, тогда как «Ремо» стабильно забивает в трех последних очных встречах. Кто же сумеет набрать важные очки в борьбе за выживание – хозяева, которые опираются на поддержку трибун, или гости, которые регулярно отличаются в этом противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Интернасьонала» говорит их уверенная игра на домашнем стадионе. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей на «Бейра-Рио», что свидетельствует о серьезной поддержке болельщиков и умении действовать в родных стенах. Кроме того, в очных встречах с «Ремо» хозяева забивают в трех последних матчах, а их атака в среднем приносит 0,80 гола за игру. Оборона «Интернасьонала» действует достаточно надежно – в среднем они пропускают 1,00 гола, что позволяет им рассчитывать на положительный результат. В предыдущем туре команда сыграла вничью с «Палмейрасом» (0-0), а в Кубке Бразилии уступила «Коринтиансу» (1-2). При такой игре и поддержке трибун хозяева имеют хорошие шансы на победу.

«Ремо» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – в среднем за последние пять игр они забивают 1,00 гола и забивают в трех последних очных встречах с «Интернасьоналом». Это дает гостям уверенность в своих силах. Однако защита «Ремо» выглядит нестабильной – они пропускают в среднем 1,00 гола, что сопоставимо с показателями хозяев. В предыдущем туре «Ремо» сыграл вничью с «Атлетико Минейро» (2-2), а в Кубке Бразилии уступил «Сантосу» (0-1). В очных встречах с «Интернасьоналом» гости не побеждали в последних трех матчах, что может оказать психологическое давление.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Интернасьонал» имеет преимущество домашнего поля и более стабильную игру в очных встречах. «Ремо» способен забить, но его защита уязвима, а выездные матчи против этого соперника складываются неудачно. Учитывая эти факторы, хозяева выглядят фаворитами, хотя гости могут отличиться.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Интернасьонал» имеет преимущество – команда забивает в трех последних матчах против «Ремо» и не проигрывает в последних трех встречах (две победы, одна ничья). При этом «Ремо» стабильно забивает «Интернасьоналу» в трех последних очных встречах. Текущая форма «Интернасьонала» дома стабильна (не проигрывают в пяти из семи матчей), тогда как «Ремо» уступает в классе и редко побеждает на выезде. Учитывая эти факторы, «Интернасьонал» имеет хорошие шансы на победу.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 2 (100%)
Побед - 0 (0%)
2
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 23 тур
Интернасьонал
1 : 1
18.08.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 23 тур
Интернасьонал
1 : 1
18.08.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ремо
1 : 1
26.02.2026
Интернасьонал

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Интернасьонал
23
Матеус Кунья
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
15
Bruno Gomes
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
5
Родриго Вильягра
ОП
10
Алан Патрик
(К) АП
7
Йохан Карбонеро
ЛФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Ремо
79
Marcelinho
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
55
Зе Рикардо
ОП
28
Зе Велисон
ОП
7
Jajá
ЦП
14
Leonel Picco
ЦП
22
Яго Пикачу
(К) ПП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
19
Габриэль Талиари
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Интернасьонал
4
Феликс Торрес
ЦЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
31
Allex
ЦП
30
Калебе
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
51
Kempes
ЦП
52
Gabriel Vinicius Oliveira da Silva
ЦП
16
Ronaldo
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Ремо
94
Ygor Vinhas
ВР
97
Иван
ВР
5
Léo
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
26
David Braga
ЦП
8
Патрик
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
9
Gabriel Poveda
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
4-1-2-3
23
Кунья
26
Бернабеи
3
Марипан
25
Меркадо
15
5
Вильягра
28
Витиньо
10
Патрик
7
Карбонеро
6
8
3-2-3-3
79
27
Зе Ивалдо
13
Марллон
55
Зе Рикардо
28
Велисон
22
Пикачу
14
7
19
Талиари
18
88
28
Витиньо
4
Торрес
4
Торрес
28
Витиньо
26
Бернабеи
31
31
26
Бернабеи
7
Карбонеро
9
Алеррандро
9
Алеррандро
7
Карбонеро
10
Патрик
30
Калебе
30
Калебе
10
Патрик
8
27
Паула
27
Паула
8
13
Марллон
26
26
13
Марллон
7
11
Манга
11
Манга
7
28
Велисон
8
Патрик
8
Патрик
28
Велисон
14
15
Буэно
15
Буэно
14
79
21
21
79
Остались в запасе
Интернасьонал
Ремо
29
Тиаго Майя
ЦП
16
Ronaldo
ЦФ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
12
Anthoni
ЦФ
51
Kempes
ЦП
52
Gabriel Vinicius Oliveira da Silva
ЦП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
9
Gabriel Poveda
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
5
Léo
ЦЗ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
94
Ygor Vinhas
ВР
97
Иван
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
Главный тренер
Лео Конде
Остались в запасе
29
Тиаго Майя
ЦП
16
Ronaldo
ЦФ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
12
Anthoni
ЦФ
51
Kempes
ЦП
52
Gabriel Vinicius Oliveira da Silva
ЦП
Остались в запасе
9
Gabriel Poveda
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
5
Léo
ЦЗ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
94
Ygor Vinhas
ВР
97
Иван
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Лео Конде
Интернасьонал
Точно не сыграют
Benjamin Arhin
ЦП
João Victor Francisco
ЦФ
Кайку
ПВ
Серхио Рочет
ВР
Виктор Габриэл
ЦФ
Ремо
Точно не сыграют
Жоао Лукас
ПЗ
Mayk Silva
ЦЗ
Эдсон Фернандо
ОП
Eduardo Melo
ЦФ
Tico
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Интернасьонала» с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют преимущество домашнего поля (не проигрывают в пяти из семи последних матчей на своем стадионе), стабильно забивают «Ремо» в очных встречах и играют против соперника, который редко побеждает на выезде. Гости, несмотря на атакующий потенциал, уступают в стабильности и имеют неудачную историю противостояний. Ожидаем, что «Интернасьонал» использует свое преимущество и добьется победы. Ставка: победа «Интернасьонала» с форой (-1) с коэффициентом 1.9.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 23-го тура Серии A Бразилии между «Интернасьоналом» и «Ремо» состоится 18 августа 2026 года в Порту-Алегри на стадионе «Бейра-Рио» и начнется в 02-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 3.

1.90
Победа «Интернасьонала» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Ремо Интернасьонал
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