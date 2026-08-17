Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Интернасьоналом» и «Ремо» пройдет 18 августа в Порту-Алегри на стадионе «Бейра-Рио». Хозяева располагаются на 17-м месте с 23 очками, гости – на 18-й строчке с 22 баллами. Обе команды находятся в нижней части таблицы и остро нуждаются в очках. «Интернасьонал» не проигрывает в пяти из семи последних матчей на своем поле, тогда как «Ремо» стабильно забивает в трех последних очных встречах. Кто же сумеет набрать важные очки в борьбе за выживание – хозяева, которые опираются на поддержку трибун, или гости, которые регулярно отличаются в этом противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Интернасьонала» говорит их уверенная игра на домашнем стадионе. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей на «Бейра-Рио», что свидетельствует о серьезной поддержке болельщиков и умении действовать в родных стенах. Кроме того, в очных встречах с «Ремо» хозяева забивают в трех последних матчах, а их атака в среднем приносит 0,80 гола за игру. Оборона «Интернасьонала» действует достаточно надежно – в среднем они пропускают 1,00 гола, что позволяет им рассчитывать на положительный результат. В предыдущем туре команда сыграла вничью с «Палмейрасом» (0-0), а в Кубке Бразилии уступила «Коринтиансу» (1-2). При такой игре и поддержке трибун хозяева имеют хорошие шансы на победу.

«Ремо» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – в среднем за последние пять игр они забивают 1,00 гола и забивают в трех последних очных встречах с «Интернасьоналом». Это дает гостям уверенность в своих силах. Однако защита «Ремо» выглядит нестабильной – они пропускают в среднем 1,00 гола, что сопоставимо с показателями хозяев. В предыдущем туре «Ремо» сыграл вничью с «Атлетико Минейро» (2-2), а в Кубке Бразилии уступил «Сантосу» (0-1). В очных встречах с «Интернасьоналом» гости не побеждали в последних трех матчах, что может оказать психологическое давление.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Интернасьонал» имеет преимущество домашнего поля и более стабильную игру в очных встречах. «Ремо» способен забить, но его защита уязвима, а выездные матчи против этого соперника складываются неудачно. Учитывая эти факторы, хозяева выглядят фаворитами, хотя гости могут отличиться.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Интернасьонал» имеет преимущество – команда забивает в трех последних матчах против «Ремо» и не проигрывает в последних трех встречах (две победы, одна ничья). При этом «Ремо» стабильно забивает «Интернасьоналу» в трех последних очных встречах. Текущая форма «Интернасьонала» дома стабильна (не проигрывают в пяти из семи матчей), тогда как «Ремо» уступает в классе и редко побеждает на выезде. Учитывая эти факторы, «Интернасьонал» имеет хорошие шансы на победу.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 2 (100%) Побед - 0 (0%) 2 Забитых мячей 2 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья Бразилия. Серия А, 23 тур Интернасьонал 1 : 1 Ремо Бразилия. Серия А, 23 тур Интернасьонал 1 : 1 Ремо Бразилия. Серия А, 4 тур Ремо 1 : 1 Интернасьонал

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Интернасьонала» с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют преимущество домашнего поля (не проигрывают в пяти из семи последних матчей на своем стадионе), стабильно забивают «Ремо» в очных встречах и играют против соперника, который редко побеждает на выезде. Гости, несмотря на атакующий потенциал, уступают в стабильности и имеют неудачную историю противостояний. Ожидаем, что «Интернасьонал» использует свое преимущество и добьется победы. Ставка: победа «Интернасьонала» с форой (-1) с коэффициентом 1.9.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 23-го тура Серии A Бразилии между «Интернасьоналом» и «Ремо» состоится 18 августа 2026 года в Порту-Алегри на стадионе «Бейра-Рио» и начнется в 02-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 3.