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Бразилия. Серия А
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Интернасьонал
Новости
€ 52 млн
Интернасьонал - новости команды
Порту-Алегри
Бразилия. Серия А
Стадион:
Бейра-Рио
Сайт:
http://www.internacional.com.br/splash.php
Тренер:
Пауло Пеццолано
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Трансляция
«Интернасьонал» – «Сантос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Интернасьонал» – «Сантос»: кто победит в матче 26-го тура Высшей лиги 2026
5 сентября
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
1 сентября
2
«Баия» – «Интернасьонал»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026
30 августа
Колумбийский вингер ответил на предложение «Краснодара»
25 августа
2
Фото
«Факел» арендовал бразильского защитника
25 августа
«Интернасьонал» – «Атлетико Минейро»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026
22 августа
«Интернасьонал» – «Ремо»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027
17 августа
«Палмейрас» – «Интернасьонал»: кто победит в матче 22 тура Высшей лиги 2026
8 августа
«Атлетико Паранаэнсе» – «Интернасьонал»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026
25 июля
«Интернасьонал» – «Крузейро»: кто победит в матче 19 тура Серии A 2026
22 июля
ЦСКА ведет переговоры о продаже полузащитника в бразильский клуб
15 июля
3
«Краснодар» ведет переговоры по колумбийскому вингеру
13 июня
1
«Витория» – «Интернасьонал»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.90
22 мая
Бразильский клуб претендует на защитника «Краснодара»
6 мая
1
«Интернасьонал» – «Флуминенсе»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 2.3
3 мая
«Коринтианс» – «Интернасьонал»: прогноз и ставки на матч 6 апреля 2026 с коэффициентом 1.7
5 апреля
«Интернасьонал» – «Сан-Паулу»: прогноз и ставки на матч 2 апреля 2026 с коэффициентом 1.80
1 апреля
«Интернасьонал» – «Шапекоэнсе»: прогноз и ставки на матч 23 марта 2026 с коэффициентом 1.40
22 марта
«Сантос» – «Интернасьонал»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.60
18 марта
Фассон отклонил два предложения «Локомотива» о продлении контракта
16 февраля
В бразильском клубе одобрили трансфер защитника «Локомотива»
6 февраля
Определены 2 трансферных провала ЦСКА в 2025 году
31 января
4
Фото
«Интернасьонал» презентовал игрока ЦСКА
31 января
3
Трансфер ЦСКА назвали ошибкой
31 января
4
ЦСКА объявил о возвращении Алеррандро в Бразилию
30 января
1
ЦСКА подтвердил уход форварда
30 января
5
ЦСКА отдаст Алеррандро в аренду
30 января
6
ЦСКА озвучил бразильскому клубу цену на Алеррандро
27 января
2
ЦСКА объявил об уходе полузащитника в «Интернасьонал»
21 января
1
2
3
4
5
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
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