«Коринтианс» – «Интернасьонал»: прогноз и ставки на матч 6 апреля 2026 с коэффициентом 1.7

05 апреля 2026 10:12
Коринтианс - Интернасьонал
06 апр. 2026, понедельник 01:30 | Бразилия. Серия А, 10 тур
1.70
«Интернасьонал» не проиграет (X2)
6 апреля в рамках 10-го тура бразильской Серии A «Коринтианс» примет «Интернасьонал». Хозяева занимают 14-е место с 10 очками, гости расположились на 16-й строчке с 9 очками. Обе команды находятся в кризисе, но «Интернасьонал» имеет преимущество в личных встречах.

«Коринтианс»

Хозяева находятся в глубоком кризисе. Команда не может выиграть в 6 последних матчах и в 7 последних в целом. В последних 5 играх «Коринтианс» забил 0.60 гола в среднем и пропустил 1.40. Атака практически отсутствует. Лучший бомбардир – André (3 гола в 16 матчах). В личных встречах с «Интернасьоналом» дома «Коринтианс» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

«Интернасьонал»

Гости подходят к матчу в неплохой форме. Команда не проигрывает в 3 последних матчах и забивает в 3 последних. «Интернасьонал» обязательно забивает в 3 последних матчах. В последних 5 играх гости забили 1.00 гола в среднем и пропустили 0.80. Лучший бомбардир – Рафаэль Борре (6 голов в 16 матчах). В личных встречах с «Коринтиансом» «Интернасьонал» не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и забивает в 10 последних очных встречах.

Факты о командах

«Коринтианс»

  • Поражение в последнем матче от «Флуминенсе» (1:3)
  • Не может выиграть в 7 последних матчах
  • В среднем: 0.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних очных матчей с «Интернасьоналом»

«Интернасьонал»

  • Ничья в последнем матче с «Сан-Паулу» (1:1)
  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних очных матчей с «Коринтиансом»

Прогноз на матч «Коринтианс» – «Интернасьонал»

«Интернасьонал» имеет огромное психологическое преимущество: 10 из 12 последних очных матчей без поражений и 10 матчей с забитыми голами. «Коринтианс» находится в кризисе и практически не забивает. Учитывая форму гостей и их статистику в личных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш «Интернасьонала».

Рекомендованные ставки

  • «Интернасьонал» не проиграет (X2) – коэффициент 1.7
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Орлов Максим
Бразилия. Серия А Интернасьонал Коринтианс
