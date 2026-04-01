«Интернасьонал» – «Сан-Паулу»: прогноз и ставки на матч 2 апреля 2026 с коэффициентом 1.80

01 апреля 2026 8:30
Интернасьонал - Сан-Паулу
02 апр. 2026, четверг 01:30 | Бразилия. Серия А, 9 тур
1.80
Обе забьют – да
2 апреля на стадионе «Бейра-Рио» в Порту-Алегри состоится матч 9-го тура бразильской Серии A, в котором «Интернасьонал» примет «Сан-Паулу». Хозяева занимают 12-е место с 8 очками после 8 туров, гости расположились на 3-й строчке с 16 очками. «Сан-Паулу» является одним из лидеров чемпионата, но имеет проблемы в личных встречах на выезде.

«Интернасьонал»

Хозяева подходят к матчу после победы над «Шапекоэнсе» (2:0), которая прервала серию неудач. Команда пропускает в 6 из 8 последних матчей, что указывает на проблемы в обороне. В последних 5 играх «Интернасьонал» забил 5 голов (1.00 в среднем) и пропустил 4 (0.80 в среднем). Лучший бомбардир – Рафаэль Борре (6 голов в 15 матчах). В личных встречах с «Сан-Паулу» дома хозяева имеют смешанную статистику: две победы, одна ничья и одно поражение в последних четырeх.

«Сан-Паулу»

Гости находятся в отличной форме и занимают 3-е место в турнире. Однако команда пропускает в 3 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Сан-Паулу» забил 5 голов (1.00 в среднем) и пропустил 5 (1.00 в среднем). Лучший бомбардир – Хонатан Кальери (9 голов в 17 матчах). В личных встречах с «Интернасьоналом» в гостях «Сан-Паулу» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 3 последних очных встречах.

Факты о командах

«Интернасьонал»

  • Победа в последнем матче над «Шапекоэнсе» (2:0)
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • 8 очков, 12-е место (после 8 туров)
  • В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Рафаэль Борре (6 голов)

«Сан-Паулу»

  • Поражение в последнем матче от «Палмейраса» (0:1)
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд
  • 16 очков, 3-е место (после 8 туров)
  • В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Хонатан Кальери (9 голов)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых очных матчей с «Интернасьоналом»
  • Забивает в 3 последних очных встречах

Прогноз на матч «Интернасьонал» – «Сан-Паулу»

Ожидается встреча крепкого середняка с лидером чемпионата. «Сан-Паулу» имеет преимущество в турнирной таблице и классе, но команда находится в мини-кризисе: три матча подряд с пропущенными голами и поражение от «Палмейраса». «Интернасьонал» дома традиционно неуступчив и способен навязать борьбу фавориту. Учитывая, что «Сан-Паулу» забивает в 3 последних очных встречах, а «Интернасьонал» пропускает в 6 из 8 матчей, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Сан-Паулу Интернасьонал
18+
