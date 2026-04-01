2 апреля на стадионе «Бейра-Рио» в Порту-Алегри состоится матч 9-го тура бразильской Серии A, в котором «Интернасьонал» примет «Сан-Паулу». Хозяева занимают 12-е место с 8 очками после 8 туров, гости расположились на 3-й строчке с 16 очками. «Сан-Паулу» является одним из лидеров чемпионата, но имеет проблемы в личных встречах на выезде.

Хозяева подходят к матчу после победы над «Шапекоэнсе» (2:0), которая прервала серию неудач. Команда пропускает в 6 из 8 последних матчей, что указывает на проблемы в обороне. В последних 5 играх «Интернасьонал» забил 5 голов (1.00 в среднем) и пропустил 4 (0.80 в среднем). Лучший бомбардир – Рафаэль Борре (6 голов в 15 матчах). В личных встречах с «Сан-Паулу» дома хозяева имеют смешанную статистику: две победы, одна ничья и одно поражение в последних четырeх.

Гости находятся в отличной форме и занимают 3-е место в турнире. Однако команда пропускает в 3 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Сан-Паулу» забил 5 голов (1.00 в среднем) и пропустил 5 (1.00 в среднем). Лучший бомбардир – Хонатан Кальери (9 голов в 17 матчах). В личных встречах с «Интернасьоналом» в гостях «Сан-Паулу» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 3 последних очных встречах.

Прогноз на матч «Интернасьонал» – «Сан-Паулу»

Ожидается встреча крепкого середняка с лидером чемпионата. «Сан-Паулу» имеет преимущество в турнирной таблице и классе, но команда находится в мини-кризисе: три матча подряд с пропущенными голами и поражение от «Палмейраса». «Интернасьонал» дома традиционно неуступчив и способен навязать борьбу фавориту. Учитывая, что «Сан-Паулу» забивает в 3 последних очных встречах, а «Интернасьонал» пропускает в 6 из 8 матчей, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами.

