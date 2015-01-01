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    Интернасьонал - результаты

    Город Порту-Алегри
    Дивизион Бразилия-Серия А
    Сайт http://www.internacional.com.br/splash.php
    Стадион Бейра-Рио
    Тренер Мано Менезес
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2022
    38 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:00 Интернасьонал 3:0 Палмейрас
    37 тур
    		9 ноября, среда 03:30 Сан-Паулу 0:1 Интернасьонал
    36 тур
    		6 ноября, воскресенье 03:00 Интернасьонал 2:0 Атлетико Паранаэнсе
    35 тур
    		2 ноября, среда 22:00 Америка Минейро 1:0 Интернасьонал
    34 тур
    		27 октября, четверг 03:45 Интернасьонал 2:1 Сеара
    33 тур
    		24 октября, понедельник 00:00 Коритиба 1:1 Интернасьонал
    32 тур
    		17 октября, понедельник 00:00 Ботафого 0:1 Интернасьонал
    31 тур
    		9 октября, воскресенье 17:00 Интернасьонал 4:2 Гойас
    30 тур
    		6 октября, четверг 03:30 Фламенго 0:0 Интернасьонал
    29 тур
    		1 октября, суббота 21:00 Интернасьонал 1:0 Сантос
    28 тур
    		29 сентября, четверг 03:45 Интернасьонал 0:0 Брагантино
    27 тур
    		20 сентября, вторник 02:00 Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьонал
    26 тур
    		10 сентября, суббота 22:30 Интернасьонал 1:0 Куяба
    25 тур
    		4 сентября, воскресенье 22:00 Коринтианс 2:2 Интернасьонал
    24 тур
    		30 августа, вторник 02:00 Интернасьонал 4:0 Жувентуде
    23 тур
    		23 августа, вторник 02:00 Аваи 0:1 Интернасьонал
    22 тур
    		15 августа, понедельник 01:00 Интернасьонал 3:0 Флуминенсе
    21 тур
    		8 августа, понедельник 00:00 Форталеза 3:0 Интернасьонал
    20 тур
    		31 июля, воскресенье 22:00 Интернасьонал 3:0 Атлетико Минейро
    19 тур
    		24 июля, воскресенье 22:00 Палмейрас 2:1 Интернасьонал
    18 тур
    		21 июля, четверг 02:30 Интернасьонал 3:3 Сан-Паулу
    17 тур
    		16 июля, суббота 22:30 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Интернасьонал
    16 тур
    		12 июля, вторник 02:00 Интернасьонал 1:0 Америка Минейро
    15 тур
    		3 июля, воскресенье 01:00 Сеара 1:1 Интернасьонал
    14 тур
    		25 июня, суббота 03:30 Интернасьонал 3:0 Коритиба
    13 тур
    		20 июня, понедельник 00:00 Интернасьонал 2:3 Ботафого
    12 тур
    		16 июня, четверг 02:30 Гойас 1:2 Интернасьонал
    11 тур
    		12 июня, воскресенье 03:00 Интернасьонал 3:1 Фламенго
    10 тур
    		9 июня, четверг 03:30 Сантос 1:1 Интернасьонал
    9 тур
    		6 июня, понедельник 01:00 Брагантино 0:2 Интернасьонал
    8 тур
    		31 мая, вторник 02:00 Интернасьонал 1:1 Атлетико Гойяненсе
    7 тур
    		22 мая, воскресенье 03:00 Куяба 1:1 Интернасьонал
    6 тур
    		15 мая, воскресенье 01:00 Интернасьонал 2:2 Коринтианс
    5 тур
    		9 мая, понедельник 01:00 Жувентуде 1:1 Интернасьонал
    4 тур
    		2 мая, понедельник 01:00 Интернасьонал 0:0 Аваи
    3 тур
    		24 апреля, воскресенье 01:00 Флуминенсе 0:1 Интернасьонал
    2 тур
    		18 апреля, понедельник 00:00 Интернасьонал 2:1 Форталеза
    1 тур
    		10 апреля, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 2:0 Интернасьонал
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