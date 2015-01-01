Турниры:
Бразилия. Серия А 2022
|38 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|3:0
|Палмейрас
|37 тур
|9 ноября, среда
|03:30
|Сан-Паулу
|0:1
|Интернасьонал
|36 тур
|6 ноября, воскресенье
|03:00
|Интернасьонал
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе
|35 тур
|2 ноября, среда
|22:00
|Америка Минейро
|1:0
|Интернасьонал
|34 тур
|27 октября, четверг
|03:45
|Интернасьонал
|2:1
|Сеара
|33 тур
|24 октября, понедельник
|00:00
|Коритиба
|1:1
|Интернасьонал
|32 тур
|17 октября, понедельник
|00:00
|Ботафого
|0:1
|Интернасьонал
|31 тур
|9 октября, воскресенье
|17:00
|Интернасьонал
|4:2
|Гойас
|30 тур
|6 октября, четверг
|03:30
|Фламенго
|0:0
|Интернасьонал
|29 тур
|1 октября, суббота
|21:00
|Интернасьонал
|1:0
|Сантос
|28 тур
|29 сентября, четверг
|03:45
|Интернасьонал
|0:0
|Брагантино
|27 тур
|20 сентября, вторник
|02:00
|Атлетико Гойяненсе
|1:2
|Интернасьонал
|26 тур
|10 сентября, суббота
|22:30
|Интернасьонал
|1:0
|Куяба
|25 тур
|4 сентября, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|2:2
|Интернасьонал
|24 тур
|30 августа, вторник
|02:00
|Интернасьонал
|4:0
|Жувентуде
|23 тур
|23 августа, вторник
|02:00
|Аваи
|0:1
|Интернасьонал
|22 тур
|15 августа, понедельник
|01:00
|Интернасьонал
|3:0
|Флуминенсе
|21 тур
|8 августа, понедельник
|00:00
|Форталеза
|3:0
|Интернасьонал
|20 тур
|31 июля, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|3:0
|Атлетико Минейро
|19 тур
|24 июля, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|2:1
|Интернасьонал
|18 тур
|21 июля, четверг
|02:30
|Интернасьонал
|3:3
|Сан-Паулу
|17 тур
|16 июля, суббота
|22:30
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|Интернасьонал
|16 тур
|12 июля, вторник
|02:00
|Интернасьонал
|1:0
|Америка Минейро
|15 тур
|3 июля, воскресенье
|01:00
|Сеара
|1:1
|Интернасьонал
|14 тур
|25 июня, суббота
|03:30
|Интернасьонал
|3:0
|Коритиба
|13 тур
|20 июня, понедельник
|00:00
|Интернасьонал
|2:3
|Ботафого
|12 тур
|16 июня, четверг
|02:30
|Гойас
|1:2
|Интернасьонал
|11 тур
|12 июня, воскресенье
|03:00
|Интернасьонал
|3:1
|Фламенго
|10 тур
|9 июня, четверг
|03:30
|Сантос
|1:1
|Интернасьонал
|9 тур
|6 июня, понедельник
|01:00
|Брагантино
|0:2
|Интернасьонал
|8 тур
|31 мая, вторник
|02:00
|Интернасьонал
|1:1
|Атлетико Гойяненсе
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|03:00
|Куяба
|1:1
|Интернасьонал
|6 тур
|15 мая, воскресенье
|01:00
|Интернасьонал
|2:2
|Коринтианс
|5 тур
|9 мая, понедельник
|01:00
|Жувентуде
|1:1
|Интернасьонал
|4 тур
|2 мая, понедельник
|01:00
|Интернасьонал
|0:0
|Аваи
|3 тур
|24 апреля, воскресенье
|01:00
|Флуминенсе
|0:1
|Интернасьонал
|2 тур
|18 апреля, понедельник
|00:00
|Интернасьонал
|2:1
|Форталеза
|1 тур
|10 апреля, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Интернасьонал