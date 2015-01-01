Турниры:

Бразилия. Серия А. 2022 Бразилия. Серия А. 2021 Бразилия. Серия А. 2020 Бразилия. Серия А. 2019 Бразилия. Серия А. 2018 Бразилия. Серия А. 2016 Бразилия. Серия А. 2015 Кубок Либертадорес. Групповой этап 2015 Бразилия. Серия А. 2014 Бразилия. Серия А. 2013