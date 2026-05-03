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«Интернасьонал» – «Флуминенсе»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 2.3

03 мая 2026 8:03
Интернасьонал - Флуминенсе
04 мая 2026, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 14 тур
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2.30
Победа «Флуминенсе» с форой (0)
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4 мая на стадионе «Бейра-Рио» в Порту-Алегри состоится матч 14-го тура бразильской Серии А, в котором «Интернасьонал» примет «Флуминенсе». Встреча команды, находящейся в зоне вылета, и одного из лидеров чемпионата. Хозяева пытаются выбраться из кризиса, а гости продолжают борьбу за чемпионство.

«Интернасьонал»

«Колорадос» подходят к матчу после гостевой ничьей с «Ботафого» (2:2) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда пропускает в трeх последних матчах и демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Рафаэль Борре с 6 голами в 21 матче является лучшим бомбардиром. «Интернасьонал» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, но проигрывает в 9 из 11 последних встреч против «Флуминенсе».

«Флуминенсе»

«Трeхцветные» подходят к матчу после домашней победы над «Шапекоэнсе» (2:1) и стабильно забивают в 14 последних матчах Серии А. Команда пропускает в пяти последних турах и демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх. Джон Кеннеди с 9 голами в 26 матчах является лучшим бомбардиром. «Флуминенсе» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Интернасьонала» и забивает в четырeх последних очных встречах.

Факты о командах

«Интернасьонал»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Серии А
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Флуминенсе»
  • Пропускает в 4 последних очных матчах против «Флуминенсе»

«Флуминенсе»

  • Забивает в 14 последних матчах Серии А
  • Пропускает в 5 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Интернасьонала»
  • Забивает в 4 последних очных матчах против «Интернасьонала»

Прогноз на матч «Интернасьонал» – «Флуминенсе»

«Флуминенсе» имеет заметное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Интернасьоналу» в 9 из 11 последних матчей. Гости стабильно забивают в 14 последних турах и борются за чемпионство. «Интернасьонал» находится в зоне вылета и не может победить три тура подряд. Ожидаем, что гости как минимум не уступят.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Флуминенсе» с форой (0) – коэффициент 2.3
  • Обе забьют – да

2.30
Победа «Флуминенсе» с форой (0)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Флуминенсе Интернасьонал
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