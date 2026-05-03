4 мая на стадионе «Бейра-Рио» в Порту-Алегри состоится матч 14-го тура бразильской Серии А, в котором «Интернасьонал» примет «Флуминенсе». Встреча команды, находящейся в зоне вылета, и одного из лидеров чемпионата. Хозяева пытаются выбраться из кризиса, а гости продолжают борьбу за чемпионство.

«Интернасьонал»

«Колорадос» подходят к матчу после гостевой ничьей с «Ботафого» (2:2) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда пропускает в трeх последних матчах и демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Рафаэль Борре с 6 голами в 21 матче является лучшим бомбардиром. «Интернасьонал» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, но проигрывает в 9 из 11 последних встреч против «Флуминенсе».

«Флуминенсе»

«Трeхцветные» подходят к матчу после домашней победы над «Шапекоэнсе» (2:1) и стабильно забивают в 14 последних матчах Серии А. Команда пропускает в пяти последних турах и демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх. Джон Кеннеди с 9 голами в 26 матчах является лучшим бомбардиром. «Флуминенсе» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Интернасьонала» и забивает в четырeх последних очных встречах.

Факты о командах

«Интернасьонал»

Не может выиграть в 3 последних матчах Серии А

Пропускает в 3 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

Проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Флуминенсе»

Пропускает в 4 последних очных матчах против «Флуминенсе»

«Флуминенсе»

Забивает в 14 последних матчах Серии А

Пропускает в 5 последних матчах Серии А

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Интернасьонала»

Забивает в 4 последних очных матчах против «Интернасьонала»

Прогноз на матч «Интернасьонал» – «Флуминенсе»

«Флуминенсе» имеет заметное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Интернасьоналу» в 9 из 11 последних матчей. Гости стабильно забивают в 14 последних турах и борются за чемпионство. «Интернасьонал» находится в зоне вылета и не может победить три тура подряд. Ожидаем, что гости как минимум не уступят.

Рекомендованные ставки