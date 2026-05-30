31 мая в 16-м туре России Второй лиги А встретятся «Волгарь» (2-е место, 32 очка) и «Родина-2» (1-е место, 25 очков). Хозяева на подъeме и ведут борьбу за выход в Первую лигу. Гости – лидеры по набранным очкам, но в ужасной форме: 6 матчей без побед, 8 матчей подряд с пропущенными голами. Оборона «Родины-2» дырявая – 11 пропущенных за 5 матчей. «Волгарь» на своeм поле обязан пользоваться этим кризисом.

«Волгарь»

Астраханцы идут на 2-м месте и в отличной форме. В прошлом туре выездная победа над «Ленинградцем» (1:0) – важный результат. Атака скромная: 0.60 гола за 5 матчей. Но оборона надeжна – 0.80 пропущенных. Александр Помалюк (6 голов) – главная ударная сила. Дома «Волгарь» играет прагматично и редко проигрывает. В личных встречах с «Родиной-2» у хозяев положительный баланс.

«Родина-2»

Московский фарм-клуб возглавляет таблицу по очкам, но форма катастрофическая. 6 матчей без побед, пропускают в 8 последних матчах подряд. Оборона разваливается: 11 пропущенных за 5 матчей (2.20 в среднем). Атака ещe жива – 1.80 гола за игру, 9 голов за 5 матчей. Но при такой защите побеждать невозможно. В прошлом туре домашнее поражение от «Калуги» (1:2). Гости забивают в 8 последних матчах, но и пропускают всегда.

Факты о командах

«Волгарь»

2-е место, 32 очка, лучший бомбардир: Александр Помалюк (6)

За 5 матчей: 0.60 забито, 0.80 пропущено

Только 3 гола в 5 матчах, но надeжная оборона

«Родина-2»

1-е место, 25 очков, лучший бомбардир: Глеб Князев (6)

За 5 матчей: 1.80 забито, 2.20 пропущено

6 матчей без побед

Пропускают в 8 матчах подряд

Забивают в 8 последних матчах

Прогноз на матч «Волгарь» – «Родина-2»

Парадокс: «Родина-2» выше в таблице по очкам, но играет как аутсайдер. 6 матчей без побед, 8 матчей с пропусками – это кошмар. «Волгарь» дома обязан брать три очка в борьбе за лидерство. Атака хозяев не блещет, но против такой защиты и этого хватит. Гости наверняка забьют – они делают это в 8 матчах подряд. Но с их обороной (2.20 пропущенных) и этого мало. Победа «Волгаря» – самый логичный исход.

Рекомендованные ставки