Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Гинтер может продолжить карьеру в «Ювентусе»

«Ювентус» интересуется центральным защитником менхенгладбахской «Боруссии» Маттиасом Гинтером. Туринцы уже отправили своих скаутов, чтобы понаблюдать за 24-летним игроком.

Сообщается, что «старая синьора» хочет как можно скорее заключить сделку с «Боруссией», чтобы другие клубы не успели включиться в борьбу за футболиста.

Гинтер связан контрактом с «жеребятами» до 2021 года. Его стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет 18 миллионов. В нынешнем сезоне футболист провел 30 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.