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    Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Гинтер может продолжить карьеру в «Ювентусе»

    «Ювентус» интересуется центральным защитником менхенгладбахской «Боруссии» Маттиасом Гинтером. Туринцы уже отправили своих скаутов, чтобы понаблюдать за 24-летним игроком.

    Сообщается, что «старая синьора» хочет как можно скорее заключить сделку с «Боруссией», чтобы другие клубы не успели включиться в борьбу за футболиста.

    Гинтер связан контрактом с «жеребятами» до 2021 года. Его стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет 18 миллионов. В нынешнем сезоне футболист провел 30 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    20.03.2018 13:59
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