«Реал», «Барселона» и «Атлетико» интересуются Гинтером

Центральный защитник менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер может продолжить карьеру в Испании.
Как сообщает Goal.com со ссылкой на Bild, на 27-летнего футболиста претендуют «Реал», «Барселона» и «Атлетико».
Также игрока сборной Германии хочет купить «Байер», который готов заплатить за него 20 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Гинтер забил 2 гола и сделал 1 ассист в 46 матчах.
- Его контракт с «Боруссией» М истекает в июне 2022 года.
- Рыночная стоимость немца – 30 миллионов евро.
Источник: Goal.com