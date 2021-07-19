«Реал», «Барселона» и «Атлетико» интересуются Гинтером

Центральный защитник менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Bild, на 27-летнего футболиста претендуют «Реал», «Барселона» и «Атлетико».

Также игрока сборной Германии хочет купить «Байер», который готов заплатить за него 20 миллионов евро.