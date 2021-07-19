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    «Реал», «Барселона» и «Атлетико» интересуются Гинтером

    Центральный защитник менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер может продолжить карьеру в Испании.

    Как сообщает Goal.com со ссылкой на Bild, на 27-летнего футболиста претендуют «Реал», «Барселона» и «Атлетико».

    Также игрока сборной Германии хочет купить «Байер», который готов заплатить за него 20 миллионов евро.

    • В минувшем сезоне Гинтер забил 2 гола и сделал 1 ассист в 46 матчах.
    • Его контракт с «Боруссией» М истекает в июне 2022 года.
    • Рыночная стоимость немца – 30 миллионов евро.

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    Источник: Goal.com

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    19.07.2021 20:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5740

      Fusballer 14 часов назад

      Прочитал - Гинером)))

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