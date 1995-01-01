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    «Интер» – главный претендент на Гинтера

    Выяснилось, кто главный претендент на летнего свободного агента Маттиаса Гинтера. Это «Интер».

    Немец накануне решил, что не будет продлевать контракт с менхенгладбахской «Боруссией».

    • Он провел 17 матчей в текущем сезоне.
    • Рыночная стоимость Гинтера – 24 миллиона евро.
    • Гинтер – чемпион мира 2014 года.

    «Барселона», «Бавария», «Интер» заинтересованы в Гинтере из «Боруссии» М

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 309 тысяч подписчиков.

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