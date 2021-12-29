«Интер» – главный претендент на Гинтера

Выяснилось, кто главный претендент на летнего свободного агента Маттиаса Гинтера. Это «Интер».

Немец накануне решил, что не будет продлевать контракт с менхенгладбахской «Боруссией».

Он провел 17 матчей в текущем сезоне.

Рыночная стоимость Гинтера – 24 миллиона евро.

Гинтер – чемпион мира 2014 года.

«Барселона», «Бавария», «Интер» заинтересованы в Гинтере из «Боруссии» М