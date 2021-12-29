«Я решил не продлевать контракт с «Боруссией». Гинтер станет свободным агентом в июне

Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер не стал продлевать контракт с клубом. В июне 27-летний немец станет свободным агентом.

«После пяти отличных лет в «Боруссии» я решил не продлевать контракт. Я начну новую главу в своей карьере. Решение уже принято», – написал Гинтер в инстаграме.

Летом Гинтером интересовались «Реал», «Барселона» и «Атлетико».

Он провел 17 матчей в текущем сезоне.

Рыночная стоимость Гинтера – 24 миллиона евро.