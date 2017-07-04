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    Менхенгладбахская «Боруссия» объявила о переходе Гинтера

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Маттиас Гинтер подписал контракт с «Боруссией» из Менхенгладбаха. О сроках соглашения не сообщается.

    «Это команда с невероятным потенциалом, атмосфера в клубе потрясающая. Я счастлив находиться здесь», – сказал Гинтер.

    Ранее в СМИ появилась информация, что приобретение 23-летнего игрока обойдется «жеребятам» в 17 миллионов евро, а контракт с ним будет подписан на четыре года.

    Источник: ФК «Боруссия» Менхенгладбах

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    04.07.2017 16:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 4 июля 2017, 17:53

      Я тоже сначала прочел Гинера.... Чуть со стула не рухнул.

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 4 июля 2017, 17:14

      Если бы Менхенгладбахская «Боруссия» объявила о том, что её купил Гинер...

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