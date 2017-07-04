Менхенгладбахская «Боруссия» объявила о переходе Гинтера

Я тоже сначала прочел Гинера.... Чуть со стула не рухнул.
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Маттиас Гинтер подписал контракт с «Боруссией» из Менхенгладбаха. О сроках соглашения не сообщается.
«Это команда с невероятным потенциалом, атмосфера в клубе потрясающая. Я счастлив находиться здесь», – сказал Гинтер.
Ранее в СМИ появилась информация, что приобретение 23-летнего игрока обойдется «жеребятам» в 17 миллионов евро, а контракт с ним будет подписан на четыре года.
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— Gladbach (@borussia_en) 4 июля 2017 г.