Дзюба вошел в десятку игроков для английской Премьер-лиги

В английской прессе составили по итогам отборочного турнира Евро-2016 десятку игроков для клубов английской Премьер-лиги. В нее вошел форвард «Зенита» Артем Дзюба.

«Нападающий забил 8 голов в квалификации, он уступил только Томасу Мюллеру и Роберту Левандовски. Мощный, высокий форвард не затеряется в атлетичном футболе Премьер-лиги. Он мог бы стать полезным приобретением для английских клубов. Дзюба только недавно заключил контракт с «Зенитом», однако солидные деньги, возможно, не оставят клубу выбора», - пишет Telegraph.

Кроме Дзюбы в список вошли следующие игроки: Аркадиуш Милик (Польша), Эран Захави (Израиль), Биркир Бьярнасон (Исландия), Чиприан Тэтэрушан (Румыния), Златко Юнузович (Австрия), Камил Гросицки (Польша), Маттиас Гинтер (Германия), Таулант Джака (Албания) и Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина).