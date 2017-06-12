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    Гинтер будет зарабатывать в «Тоттенхэме» 3,5 миллиона

    Защитник дортмундской «Боруссии» Маттиас Гинтер близок к переходу в «Тоттенхэм». В случае, если такой трансфер состоится, то 23-летний футболист будет зарабатывать на новом месте 3,5 миллиона евро в год. Сейчас он получает на два миллиона меньше.

    В ближайшее время должен состояться разговор футболиста сборной Германии и нового главного тренера «Боруссии» Петера Боша. Последний даст понять, будет ли он рассчитывать на игрока в следующем сезоне.

    Сумма трансфера защитника в лондонский клуб оценивается в 18 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    12.06.2017 08:16
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