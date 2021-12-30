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«Бавария» интересуется Гинтером. Сам немец хочет перейти в «Интер»

30 декабря 2021, 13:37

Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер, объявивший об уходе из клуба по окончании сезона, может продолжить карьеру в Бундеслиге или Серии А.

По информации Bayern & Germany, «Бавария» рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно, однако он не является приоритетным трансфером клуба.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что игроком также интересуется «Интер». Итальянский клуб предложил Гинтеру контракт на четыре года с зарплатой в 3,5-4 миллиона евро в год.

27-летний немец заинтересован в переходе в «Интер». Стороны близки к достижению договоренности.

  • Гинтер провел 17 матчей в текущем сезоне.
  • Его рыночная стоимость – 24 миллиона евро.
  • Гинтер – чемпион мира 2014 года.

Источник: Bayern & Germany
Германия. Бундеслига Бавария Интер Боруссия М Гинтер Маттиас
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