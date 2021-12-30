«Бавария» интересуется Гинтером. Сам немец хочет перейти в «Интер»

Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер, объявивший об уходе из клуба по окончании сезона, может продолжить карьеру в Бундеслиге или Серии А.
По информации Bayern & Germany, «Бавария» рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно, однако он не является приоритетным трансфером клуба.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что игроком также интересуется «Интер». Итальянский клуб предложил Гинтеру контракт на четыре года с зарплатой в 3,5-4 миллиона евро в год.
27-летний немец заинтересован в переходе в «Интер». Стороны близки к достижению договоренности.
- Гинтер провел 17 матчей в текущем сезоне.
- Его рыночная стоимость – 24 миллиона евро.
- Гинтер – чемпион мира 2014 года.
Источник: Bayern & Germany