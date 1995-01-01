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    «Бавария» интересуется Гинтером. Сам немец хочет перейти в «Интер»

    Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер, объявивший об уходе из клуба по окончании сезона, может продолжить карьеру в Бундеслиге или Серии А.

    По информации Bayern & Germany, «Бавария» рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно, однако он не является приоритетным трансфером клуба.

    La Gazzetta dello Sport сообщает, что игроком также интересуется «Интер». Итальянский клуб предложил Гинтеру контракт на четыре года с зарплатой в 3,5-4 миллиона евро в год.

    27-летний немец заинтересован в переходе в «Интер». Стороны близки к достижению договоренности.

    • Гинтер провел 17 матчей в текущем сезоне.
    • Его рыночная стоимость – 24 миллиона евро.
    • Гинтер – чемпион мира 2014 года.

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    Источник: Bayern & Germany

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