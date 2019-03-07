TeamTalk: Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» Брандта и Гинтера

«Ливерпуль» строит планы на летнее трансферное окно, сообщает TeamTalk.

По информации источника, в шорт-лист английского клуба входят защитник менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер и хавбек «Байера» Юлиан Брандт.

Видеть этих футболистов в своей команде хочет главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.