Рио-2016. Неймар не помог Бразилии выиграть у Южной Африки, Германия сыграла вничью с Мексикой

Сегодня в Рио-де-Жанейро стартовали матчи группового этапа Олимпийских игр-2016. Сборная Бразилии с Неймаром в составе разошлась миром с командой Южной Африки, Мексика сыграла вничью с Германией, а Португалия одержала победу над Аргентиной.

Олимпийские игры-2016. Групповой этап

Ирак – Дания – 0:0

Гондурас – Алжир – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Киото, 13; 2:0 – Перейра, 33; 2:1 – Бендебка, 68; 3:1 – Лосано, 79; 3:2 – Бунеджа, 85.

Бразилия – Южная Африка – 0:0

Мексика – Германия – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Перальта, 52; 1:1 – Гнабри, 58; 2:1 – Писарро, 63; 2:2 – Гинтер, 78.

Португалия – Аргентина – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Пасиенсиа, 66; 2:0 – Пите, 84.