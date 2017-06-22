Гинтер хотел завершить карьеру после взрывов у автобуса «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Маттиас Гинтер был близок к завершению своей профессиональной карьеры. Случилось это сразу после взрывов около автобуса команды перед матчем Лиги чемпионов с «Монако».

«Сразу после взрывов в какой-то момент у меня появились мысли о завершении карьеры. Ведь ты и в будущем не застрахован от подобного.

Но я все обдумал и понял, что хочу и буду играть дальше. И не позволю никому отнять у меня то, что я люблю больше всего», – заявил Гинтер.

Напомним, что в результате теракта пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, получивший ранения руки.