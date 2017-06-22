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    Гинтер хотел завершить карьеру после взрывов у автобуса «Боруссии»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Маттиас Гинтер был близок к завершению своей профессиональной карьеры. Случилось это сразу после взрывов около автобуса команды перед матчем Лиги чемпионов с «Монако».

    «Сразу после взрывов в какой-то момент у меня появились мысли о завершении карьеры. Ведь ты и в будущем не застрахован от подобного.

    Но я все обдумал и понял, что хочу и буду играть дальше. И не позволю никому отнять у меня то, что я люблю больше всего», – заявил Гинтер.

    Напомним, что в результате теракта пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, получивший ранения руки.

    Источник: Goal.com

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    22.06.2017 08:45
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 22 июня 2017, 10:46

      с начала струхнул, это дело понятное

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 22 июня 2017, 09:22

      Поколение Унисекс!!! Нытики и суицидники

      -1
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