Гинтер уверен, что у немецкого футбола прекрасное будущее

Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер после победы на Кубке конфедераций признался, что с оптимизмом смотрит в на будущее своей команды.

«У нас молодая команда, и нам было важно сыграть на этом турнире и показать, насколько мы хороши. В итоге мы выиграли титул, так что мы всем довольны.

Уверен, у немецкого футбола прекрасное будущее. Посмотрим, что нам смогут противопоставить другие сборные через год на чемпионате мира. Мы же сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться успеха.

В других странах тоже есть талантливые молодые игроки, но на нашей стороне – командный дух. Мы все очень доверяем друг другу, были сосредоточены на одной цели.

Является ли сборная Германии по-прежнему лучшей в мире? Не знаю, увидим в следующем году, но думаю, что да», – сказал Гинтер.

Сборная Германии обыграла в финальном матче Кубка конфедераций-2017 сборную Чили со счетом 1:0.