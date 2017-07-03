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    Гинтер уверен, что у немецкого футбола прекрасное будущее

    Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер после победы на Кубке конфедераций признался, что с оптимизмом смотрит в на будущее своей команды.

    «У нас молодая команда, и нам было важно сыграть на этом турнире и показать, насколько мы хороши. В итоге мы выиграли титул, так что мы всем довольны.

    Уверен, у немецкого футбола прекрасное будущее. Посмотрим, что нам смогут противопоставить другие сборные через год на чемпионате мира. Мы же сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться успеха.

    В других странах тоже есть талантливые молодые игроки, но на нашей стороне – командный дух. Мы все очень доверяем друг другу, были сосредоточены на одной цели.

    Является ли сборная Германии по-прежнему лучшей в мире? Не знаю, увидим в следующем году, но думаю, что да», – сказал Гинтер.

    Сборная Германии обыграла в финальном матче Кубка конфедераций-2017 сборную Чили со счетом 1:0.

    Источник: Р-Спорт

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    03.07.2017 06:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 3 июля 2017, 10:04

      У этой команды конечно есть будущее,ни то что у нашей.Команда вторым составом,молодняком выигрывает турнир это о многом говорит,а у нас в голове Бентли,телки,тусы,пьянки итд!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 3 июля 2017, 06:24

      Смена у Германии подростает будь здоров!

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