- 21 января
- 18:23 Определена самая посещаемая команда сезона в низших дивизионах Европы 3
- 23 мая 2022
- 23:30 Бундеслига. «Герта» обыграла «Гамбург» в ответном стыке и сохранила прописку
- 19 мая 2022
- 23:29 Бундеслига. «Герта» проиграла «Гамбургу» в домашнем стыковом матче
- 20 апреля 2022
- 00:15 Кубок Германии. «Фрайбург» обыграл на выезде «Гамбург» и вышел в финал
- 7 марта 2022
- 07:50 Фото Определились полуфинальные пары Кубка Германии
- 1 ноября 2021
- 08:19 Фото Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
- 20 декабря 2020
- 10:15 Hamburger Morgenpost: «Зенит» за каждое чемпионство должен платить «Гамбургу» 500 тысяч в качестве бонусов за Сантоса 3
- 30 сентября 2020
- 17:56 «СЭ»: два клуба РПЛ предлагают контракт Жирову, игрок хочет остаться в Европе
- 26 сентября 2020
- 00:31 Защитник «Айнтрахта» Хинтереггер забил свой пятый автогол в Бундеслиге
- 17 июня 2020
- 09:44 «Арминия» вышла в Бундеслигу впервые с сезона-2008/09 3
- 8 февраля 2020
- 14:41 Hamburger Morgenpost: Пападопулос отказал «Рубину» и «Крыльям Советов» 3
- 31 января 2020
- 18:23 Защитник сборной Греции Пападопулос близок к переходу в «Крылья Советов» 1
- 01:33 Журналист Самолис: «Защитник Пападопулос в Москве, чтобы завершить трансфер в «Динамо» 5
- 30 января 2020
- 18:13 Дуглас Сантос: «Летом 2018-го «Зенит» впервые вышел на «Гамбург», за меня запросили 25 миллионов»
- 21 января 2020
- 20:38 Защитник сборной Греции Пападопулос может перейти в «Динамо» 8
- 20 января 2020
- 10:42 Bild: ЦСКА готов заплатить 6 миллионов за Боженика 7
- 30 октября 2019
- 00:40 Кубок Германии. «Кельн» проиграл «Саарбрюккену» из четвертой лиги, «Бавария» вырвала победу у «Бохума»
- 19 сентября 2019
- 15:40 Видео Экс-игрок сборной Германии Холтби перешел в «Блэкберн»
- 7 августа 2019
- 14:36 Хавбека «Гамбурга» заподозрили в смене имени и занижении возраста на 2,5 года 2
- 25 июля 2019
- 16:22 Ван дер Варт: «Когда я перешел в «Гамбург» за 5 миллионов, меня знали все. Что за игроки переходят сейчас в «Уотфорд» за 30 миллионов?» 6
- 4 июля 2019
- 22:36 Фото Сантос перешел в «Зенит» 33
- 3 июля 2019
- 23:54 Globo Esporte: «Зенит» заплатит «Гамбургу» 15 миллионов за Сантоса 5
- 2 июля 2019
- 13:08 UOL Esporte: агент Сантоса сегодня прибудет в Россию для решения вопроса о переходе игрока в «Зенит» 4
- 30 июня 2019
- 17:15 «Зенит» предложил 12 миллионов за Сантоса. Защитник последний сезон провел во второй Бундеслиге 20
- 27 апреля 2019
- 17:44 «Чемпионат»: Жировым интересуются клубы Бундеслиги 3
- 24 апреля 2019
- 00:36 «РБ Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии впервые за 10 лет существования 1
- 00:02 Кубок Германии. «РБ Лейпциг» обыграл «Габмург» и вышел в финал 2