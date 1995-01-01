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    Гамбург - расписание

    Город Гамбург
    Дивизион Германия-Вторая Бундеслига
    Сайт http://www.hsv.de/
    Стадион Имтех Арена
    Тренер Тим Вальтер
    Германия. Бундеслига (2022/2023), ответный матч
    Переходные матчи
    ответный матч    		 5 июня, понедельник 21:45 Гамбург Штутгарт
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