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Финальный тур РПЛ LIVE: вся хронология событий в одном месте
20
19:02
РПЛ. «Динамо» крупно проиграло «Оренбургу» (0:3), «Локомотив» выиграл у «Торпедо» (3:1)
18:59
РПЛ. «Спартак» проиграл «Крыльям» (0:1) и финишировал третьим
7
18:57
РПЛ. «Зенит» победил «Факел» (1:0) и набрал 70 очков
18:55
РПЛ. ЦСКА разгромил «Ростов» (4:1) и занял второе место
3
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Все новости
18:37
«Реал» объявил об уходе форварда
1
18:28
На матче «Оренбург» – «Динамо» отменили Fan ID
18:23
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«Спартак» проигрывает «Крыльям»: ставьте на матч, получив 2000 рублей бесплатно
18:07
Джикия получил красную в матче с «Крыльями»
3
17:58
Агент Сутормина прокомментировал информацию об интересе ЦСКА
17:49
ЦСКА громит «Ростов» 4:0 после первого тайма
9
17:34
«Манчестер Сити» забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии
17:13
Слова Месси об уходе из «ПСЖ» были удалены через несколько минут
1
16:57
Месси подтвердил свой уход из «ПСЖ»
16:45
Агент Малкома и Клаудиньо: «Ко мне обращаются клубы из топ-5 лиг Европы»
3
16:38
Где смотреть матч ЦСКА – «Ростов»: 30 тур РПЛ
16:30
«Тоттенхэм» назвал «Реалу» цену на Кейна
4
16:16
Определились все команды, вылетевшие из Первой лиги: в их числе «Уфа»
2
15:59
«Крылья Советов» – «Спартак»: стартовые составы на 30-й тур РПЛ
14
15:54
ЦСКА – «Ростов»: стартовые составы на 30-й тур РПЛ
4
15:48
Анчелотти прокомментировал будущее Бензема в «Реале»
15:43
Семин объяснил, в чем уникальность Дзюбы
3
15:43
Прогнозы и коэффициенты на матч «Крылья Советов» – «Спартак»
15:41
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Спартак»: 30 тур РПЛ
15:40
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Последний тур РПЛ! Получите до 17000 рублей бесплатно и ставьте на матчи
15:37
«ПСЖ» выбрал нового главного тренера
1
15:27
Малком ответил, волнуется ли он из-за того, что Промес может обойти его в списке бомбардиров РПЛ
3
15:15
Символическая сборная сезона-2022/23 в Европе по версии Goal
1
15:00
ЦСКА заинтересован в аренде полузащитника «Зенита»
2
14:51
«Реал» объявил об уходе Асенсио
14:43
«Сплошной треш и кринж»: Быстров – о поведении Моуринью после финала Лиги Европы
2
14:34
«Реал» смог сбить цену на Беллингема: клуб сэкономит 30 миллионов
1
14:25
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Гамбург
Дивизион
Германия-Вторая Бундеслига
Сайт
http://www.hsv.de/
Стадион
Имтех Арена
Тренер
Тим Вальтер
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Германия. Бундеслига (2022/2023), ответный матч
Переходные матчи
ответный матч
5 июня, понедельник
21:45
Гамбург
Штутгарт
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Возрастное ограничение
18+
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