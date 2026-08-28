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«Боруссия Д» – «Гамбург»: кто победит в матче 1 тура Бундеслиги 2026/2027

28 августа 2026 10:31
Боруссия Д - Гамбург
29 авг. 2026, суббота 19:30 | Германия. Бундеслига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Боруссии Д» с форой (-1.5)
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Матч 1 тура немецкой Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Гамбургом» пройдет 29 августа 2026 года на «Сигнал Идуна Парк». Хозяева подходят к старту сезона после поражения от «Баварии» в Суперкубке (1:2), но имеют подавляющее преимущество в очных встречах – семь матчей без поражений и восемь с забитыми голами против «Гамбурга». Гости, в свою очередь, вернулись в Бундеслигу после вылета и находятся в хорошей атакующей форме, забивая в десяти последних матчах. Сможет ли «Гамбург» прервать неудачную серию в Дортмунде и навязать борьбу фавориту, или «Боруссия» уверенно начнет сезон перед своими болельщиками?

Кто победит в матче

«Боруссия Д» является безоговорочным фаворитом благодаря домашней поддержке и тотальному преимуществу над «Гамбургом» в последние годы. Команда не проигрывает сопернику в семи последних матчах и забивает в восьми из них, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В атаке хозяева стабильны: они забивают в трeх последних матчах, а в очных встречах с «Гамбургом» регулярно отличаются. Однако оборона «Боруссии» вызывает тревогу – в среднем 1,40 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в пяти из семи последних матчей. В Суперкубке Германии дортмундцы уступили «Баварии» (1:2), подтвердив свою атакующую мощь, но также показав уязвимость в защите. Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают «Боруссию» явным претендентом на победу, но проблемы в обороне дают «Гамбургу» шанс на гол.

«Гамбург» подходит к матчу с хорошей атакующей формой. Команда забивает в десяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe нападение приносит 2,20 гола – выше, чем у хозяев. В Кубке Германии «Гамбург» уверенно обыграл «Ферль» (3:0), а в товарищеских матчах побеждал «Тулузу» (2:1) и «Хайденхайм» (3:1). Однако оборона гостей действует крайне нестабильно – в среднем 1,40 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в восемнадцати из двадцати последних матчей. В очных встречах с «Боруссией» у «Гамбурга» отрицательная статистика – всего 36 побед в 104 матчах, и в последних выездных матчах они часто уступали. Гостям будет сложно прервать свою неудачную серию в Дортмунде, но их атакующий потенциал позволяет надеяться на гол.

Итоговый вывод: несмотря на атакующую мощь «Гамбурга», «Боруссия Д» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и играет на своeм поле. Хозяева способны забить, а их уверенность в матчах с этим соперником должна помочь им одержать победу, хотя гости могут отличиться. Наиболее вероятный исход – победа «Боруссии» с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 104 очных матчах «Боруссия Д» имеет небольшое преимущество: 39 побед против 36 у «Гамбурга», ещe 29 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в семи последних матчах против «Гамбурга» и забивают в восьми из них. Текущая форма «Гамбурга» – стабильные голы, но слабая оборона, тогда как «Боруссия» дома редко проигрывает и уверенно играет против этого соперника. Очная статистика и класс хозяев склоняют чашу весов в пользу «Боруссии», несмотря на атакующий потенциал гостей.

Личные встречи
Побед - 13 (52%)
Ничьих - 3 (12%)
Побед - 9 (36%)
48
Забитых мячей
34
1.92
В среднем за матч
1.36
6:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
6 : 2
14.09.2013
Гамбург
Самая крупная ничья
Германия. Бундеслига, 10 тур
Гамбург
1 : 1
08.11.2025
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
2 : 0
29.08.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия Д
3 : 2
21.03.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Гамбург
1 : 1
08.11.2025
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия Д
2 : 0
10.02.2018
Гамбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гамбург
0 : 3
20.09.2017
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия Д
3 : 0
04.04.2017
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Гамбург
2 : 5
05.11.2016
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия Д
3 : 0
17.04.2016
Гамбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Гамбург
3 : 1
20.11.2015
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 24 тур
Гамбург
0 : 0
07.03.2015
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
0 : 1
04.10.2014
Гамбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Гамбург
3 : 0
22.02.2014
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
6 : 2
14.09.2013
Гамбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
1 : 4
09.02.2013
Гамбург
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
3 : 2
22.09.2012
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 18 тур
Гамбург
1 : 5
22.01.2012
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
3 : 1
05.08.2011
Гамбург
Германия. Бундеслига, 29 тур
Гамбург
1 : 1
09.04.2011
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия Д
2 : 0
12.11.2010
Гамбург
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
1 : 0
23.01.2010
Гамбург
Германия. Бундеслига, 2 тур
Гамбург
4 : 1
15.08.2009
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия Д
2 : 0
25.04.2009
Гамбург
Германия. Бундеслига, 12 тур
Гамбург
2 : 1
08.11.2008
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 24 тур
Гамбург
1 : 0
15.03.2008
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
0 : 3
25.09.2007
Гамбург
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
(К) ЦЗ
22
Жоан Гаду
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
7
Джоб Беллингем
АП
8
Феликс Нмеча
АП
19
Константинос Карецас
АП
45
Яннис Константелиас
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
23
Джордан Торунарига
ЦЗ
37
Louis Lemke
ЦЗ
11
Альберт Гренбек
ЦП
33
Николас Капалдо
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
21
Николай Ремберг
(К) ЦП
5
Мартен Аделин
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
36
Kauã Prates
ЦЗ
49
Лука Реджани
ЦЗ
41
Матис Альберт
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Гамбург
12
Сандер Тангвик
ВР
43
Shafiq Nandja
ЦЗ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
4
Билял Надир
ЦП
9
Райан Филипп
ЦП
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
19
Otto Stange
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-3-3
1
Кобель
24
Свенссон
3
Антон
22
Гаду
26
Рюэрсон
8
Нмеча
45
Константелиас
19
Карецас
14
Байер
9
Гирасси
7
Беллингем
3-5-2
1
Фернандес
33
Борнау
23
Торунарига
37
11
Гренбек
6
Локонга
21
Ремберг
5
Аделин
33
Капалдо
27
Дака
18
Джатта
45
Константелиас
20
Забитцер
20
Забитцер
45
Константелиас
26
Рюэрсон
39
Мане
39
Мане
26
Рюэрсон
19
Карецас
40
Инасио
40
Инасио
19
Карецас
8
Нмеча
25
Верман
25
Верман
8
Нмеча
14
Байер
36
36
14
Байер
27
Дака
9
Моффи
9
Моффи
27
Дака
23
Торунарига
4
Надир
4
Надир
23
Торунарига
18
Джатта
15
Поульсен
15
Поульсен
18
Джатта
37
9
Филипп
9
Филипп
37
5
Аделин
22
22
5
Аделин
Остались в запасе
Боруссия Д
Гамбург
21
Фабиу Силва
ЦФ
33
Александер Майер
ВР
49
Лука Реджани
ЦЗ
41
Матис Альберт
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
19
Otto Stange
ЦФ
12
Сандер Тангвик
ВР
43
Shafiq Nandja
ЦЗ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
21
Фабиу Силва
ЦФ
33
Александер Майер
ВР
49
Лука Реджани
ЦЗ
41
Матис Альберт
ЛВ
Остались в запасе
19
Otto Stange
ЦФ
12
Сандер Тангвик
ВР
43
Shafiq Nandja
ЦЗ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Мерлин Польцин
Боруссия Д
Точно не сыграют
Эмре Джан
ОП
M. Kaba
Нико Шлоттербек
ЦЗ
Рами Бенсебаини
ЛЗ
Гамбург
Точно не сыграют
Варме Омари
ЦЗ
Alexander Røssing-Lelesiit
ЦФ
Миро Мухайм
ЛЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Боруссии Д» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, домашняя поддержка и стабильная атака хозяев, а также слабая оборона гостей, которые пропускают в восемнадцати из двадцати последних матчей, не оставляют сомнений в исходе. «Гамбург» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы претендовать на очки в Дортмунде. Рекомендуемая ставка – победа «Боруссии Д» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Германии между «Боруссией Д» и «Гамбургом» состоится 29 августа 2026 года в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Боруссия Д» – «Гамбург»: смотреть онлайн.

1.85
Победа «Боруссии Д» с форой (-1.5)
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Автор: Миронов Николай
Германия. Бундеслига Гамбург Боруссия Д
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