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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Боруссия Д
Гамбург - Боруссия Д: обзор матча 22 февраля 2014
Гамбург
22.02.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Боруссия Д
42'
П. Ирачек
58'
П. Ласогга
90+1'
Х. Чалханоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Боруссия Д
ГОЛ! 3:0!
Х. Чалханоглу
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Ройс
Желтая карточка
Ж. Зуа
86'
Замена
Ж. Зуа
️️️️
П. Ласогга
86'
75'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
К. Гросскройц
67'
Замена
М. Дукщ
️️️️
Р. Левандовски
ГОЛ! 2:0!
П. Ласогга
Пас отдал
Т. Арслан
58'
56'
Желтая карточка
П. Обамеянг
Желтая карточка
Т. Ринкон
46'
46'
Замена
М. Ройс
️️️️
С. Бендер
ГОЛ! 1:0!
П. Ирачек
Пас отдал
П. Ласогга
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
19
Жак Зуа
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
24
Мариан Сарр
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
3-5-1-1
15
Адлер
41
Райкович
5
Джуру
16
Вестерманн
7
Янсен
30
Арслан
8
Ирачек
47
Бадель
8
Ринкон
10
Чалханоглу
10
Ласогга
3-2-3-2
1
Вайденфеллер
5
Бендер
2
Фридрих
19
Папастатопулос
26
Пищек
29
Шмельцер
22
Мхитарян
8
Шахин
6
Гросскройц
7
Обамеянг
9
Левандовски
10
Ласогга
19
Зуа
19
Зуа
10
Ласогга
6
Гросскройц
7
Хофманн
7
Хофманн
6
Гросскройц
5
Бендер
18
Ройс
18
Ройс
5
Бендер
9
Левандовски
33
Дукщ
33
Дукщ
9
Левандовски
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия Д
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
24
Мариан Сарр
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Себастьян Кель
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
15
Ола Джон
ЦФ
Остались в запасе
24
Мариан Сарр
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Себастьян Кель
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Гамбург - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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