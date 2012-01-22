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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Боруссия Д
Гамбург - Боруссия Д: обзор матча 22 января 2012
Гамбург
22.01.2012, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 5
Завершен
Боруссия Д
87'
Х. Паоло Герреро
16'
К. Гросскройц
37'
Р. Левандовски
59'
Я. Блащиковски
77'
Я. Блащиковски (П)
83'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Боруссия Д
ГОЛ! 1:5!
Х. Паоло Герреро
ГОЛ! 0:5!
Р. Левандовски
Замена
И. Гюндоган
️️️️
С. Бендер
Замена
Л. Барриос
️️️️
С. Кагава
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Я. Блащиковски
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Кель
Замена
Д. Сала
️️️️
М. Янсен
ГОЛ! 0:3!
Я. Блащиковски
Пас отдал
Р. Левандовски
Замена
М. Петрич
️️️️
Г. Качар
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Я. Блащиковски
Желтая карточка
Д. Брума
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Гросскройц
Пас отдал
С. Кагава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
20
Гойко Качар
ОП
8
Томас Ринкон
ОП
8
Роберт Теше
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
Боруссия Д
41
Йоханнес Фохер
ВР
22
Патрик Овомойела
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
4-2-3-1
33
Дробны
3
Аого
16
Вестерманн
25
Брума
2
Дикмайер
20
Качар
8
Ринкон
7
Янсен
8
Теше
26
Лам
34
Герреро
3-3-2-1-1
22
Лангерак
5
Бендер
15
Хуммельс
3
Суботич
26
Пищек
5
Кель
29
Шмельцер
16
Блащиковски
6
Гросскройц
10
Кагава
9
Левандовски
7
Янсен
7
Сала
7
Сала
7
Янсен
20
Качар
33
Петрич
33
Петрич
20
Качар
5
Бендер
20
Гюндоган
20
Гюндоган
5
Бендер
5
Кель
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
5
Кель
10
Кагава
10
Барриос
10
Барриос
10
Кагава
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия Д
30
Свен Нойхаус
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
14
Давид Яролим
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Торстен Финк
14
Иван Перишич
ЛВ
41
Йоханнес Фохер
ВР
22
Патрик Овомойела
ПЗ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
14
Давид Яролим
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Остались в запасе
14
Иван Перишич
ЛВ
41
Йоханнес Фохер
ВР
22
Патрик Овомойела
ПЗ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Гамбург - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 18:25 (прямая)
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