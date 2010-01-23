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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Гамбург
Боруссия Д - Гамбург: обзор матча 23 января 2010
Боруссия Д
23.01.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Гамбург
36'
Н. Вальдес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Гамбург
+2
Желтая карточка
Д. Розегнал
Замена
Деде
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Д. Питройпа
️️️️
Д. Яролим
Замена
Ф. Сантана
️️️️
С. Бендер
Замена
М. Берг
️️️️
Т. Торун
Замена
Э. Элиа
️️️️
П. Троховски
Желтая карточка
Д. Боатенг
Желтая карточка
Д. Аого
ГОЛ! 1:0!
Н. Вальдес
Желтая карточка
Й. Матейсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
(К)
ЦП
16
Нельсон Вальдес
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
14
Давид Яролим
(К)
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
15
Петр Троховски
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия Д
40
Марсель Хеттекке
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
11
Эльеро Элиа
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Циглер
5
Бендер
15
Хуммельс
3
Суботич
29
Шмельцер
22
Овомойела
6
Гросскройц
8
Шахин
16
Блащиковски
16
Вальдес
10
Барриос
4-4-1-1
1
Рост
17
Боатенг
14
Розегнал
4
Матейсен
3
Аого
15
Троховски
14
Яролим
8
Ринкон
7
Янсен
8
Торун
33
Петрич
16
Блащиковски
0
Деде
0
Деде
16
Блащиковски
5
Бендер
28
Сантана
28
Сантана
5
Бендер
15
Троховски
11
Элиа
11
Элиа
15
Троховски
14
Яролим
11
Питройпа
11
Питройпа
14
Яролим
8
Торун
33
Берг
33
Берг
8
Торун
Остались в запасе
Боруссия Д
Гамбург
40
Марсель Хеттекке
ВР
15
Тамаш Хайнал
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Вольфганг Хесль
ВР
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
40
Марсель Хеттекке
ВР
15
Тамаш Хайнал
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Боруссия Д - Гамбург
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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