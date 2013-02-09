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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Гамбург
Боруссия Д - Гамбург: обзор матча 09 февраля 2013
Боруссия Д
09.02.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 4
Завершен
Гамбург
17'
Р. Левандовски
18'
А. Руднев
26'
Х. Сон
62'
А. Руднев
89'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Гамбург
90'
Замена
Г. Качар
️️️️
Х. Сон
89'
ГОЛ! 1:4!
Х. Сон
Пас отдал
М. Янсен
Желтая карточка
М. Гетце
82'
74'
Замена
Т. Арслан
️️️️
П. Скьельбред
Замена
Ю. Шибер
️️️️
С. Кель
65'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Л. Пищек
65'
63'
Замена
С. Райкович
️️️️
Р. ван дер Ваарт
62'
ГОЛ! 1:3!
А. Руднев
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
60'
Красная карточка
Д. Брума
31'
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
Красная карточка
Р. Левандовски
31'
26'
ГОЛ! 1:2!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Брума
22'
Желтая карточка
Д. Аого
18'
ГОЛ! 1:1!
А. Руднев
Пас отдал
Д. Аого
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Томас Ринкон
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
28
Сантана
5
Бендер
26
Пищек
5
Кель
8
Шахин
16
Блащиковски
18
Ройс
27
Гетце
9
Левандовски
4-3-2-1
15
Адлер
25
Брума
3
Аого
16
Вестерманн
2
Дикмайер
8
Ринкон
5
Скьельбред
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
7
Сон
9
Руднев
26
Пищек
20
Гюндоган
20
Гюндоган
26
Пищек
5
Кель
20
Шибер
20
Шибер
5
Кель
8
ван дер Ваарт
41
Райкович
41
Райкович
8
ван дер Ваарт
7
Сон
20
Качар
20
Качар
7
Сон
5
Скьельбред
30
Арслан
30
Арслан
5
Скьельбред
Остались в запасе
Боруссия Д
Гамбург
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
33
Ярослав Дробны
ВР
8
Петр Ирачек
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
8
Петр Ирачек
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Боруссия Д - Гамбург
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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