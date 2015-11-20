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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Боруссия Д
Гамбург - Боруссия Д: обзор матча 20 ноября 2015
Гамбург
20.11.2015, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия Д
19'
П. Ласогга (П)
41'
Л. Холтби
55'
М. Хуммельс (АГ)
86'
П. Обамеянг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Боруссия Д
86'
ГОЛ! 3:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Янузай
Замена
М. Диас
️️️️
Л. Холтби
82'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Г. Качар
71'
69'
Замена
А. Янузай
️️️️
М. Ройс
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
М. Хуммельс
55'
46'
Замена
Г. Кастро
️️️️
С. Кагава
46'
Замена
Л. Пищек
️️️️
М. Гинтер
ГОЛ! 2:0!
Л. Холтби
Пас отдал
Н. Мюллер
41'
Замена
Клебер
️️️️
Э. Спахич
29'
Травма
Э. Спахич
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Ласогга
19'
18'
Желтая карточка
Р. Бюрки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Клебер
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
3-2-4-1
15
Адлер
5
Джуру
22
Озтрзолек
2
Сакаи
21
Юнг
4
Спахич
9
Мюллер
90
Холтби
16
Иличевич
20
Качар
10
Ласогга
4-1-2-2-1
1
Бюрки
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
28
Гинтер
29
Шмельцер
5
Вайгль
22
Мхитарян
20
Гюндоган
10
Кагава
18
Ройс
7
Обамеянг
4
Спахич
3
Клебер
3
Клебер
4
Спахич
90
Холтби
21
Диас
21
Диас
90
Холтби
20
Качар
11
Грегоритч
11
Грегоритч
20
Качар
28
Гинтер
26
Пищек
26
Пищек
28
Гинтер
10
Кагава
8
Кастро
8
Кастро
10
Кагава
18
Ройс
24
Янузай
24
Янузай
18
Ройс
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия Д
33
Ярослав Дробны
ВР
10
Золтан Штибер
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
7
Йонас Хофманн
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
10
Золтан Штибер
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Гамбург - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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