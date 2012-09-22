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Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Боруссия Д
Гамбург - Боруссия Д: обзор матча 22 сентября 2012
Гамбург
22.09.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
3 : 2
Завершен
Боруссия Д
2'
Х. Сон
55'
И. Иличевич
59'
Х. Сон
46'
И. Перишич
60'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Боруссия Д
90'
Желтая карточка
М. Шмельцер
Замена
Д. Сала
️️️️
Р. ван дер Ваарт
87'
Замена
М. Берг
️️️️
А. Руднев
77'
Замена
М. Байстер
️️️️
И. Иличевич
69'
63'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
М. Ройс
63'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
С. Кель
60'
ГОЛ! 3:2!
И. Перишич
Пас отдал
Л. Пищек
ГОЛ! 3:1!
Х. Сон
59'
ГОЛ! 2:1!
И. Иличевич
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
55'
46'
ГОЛ! 1:1!
И. Перишич
Пас отдал
Р. Левандовски
Желтая карточка
М. Бадель
37'
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
23'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
5
Себастьян Кель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
16
Якуб Блащиковски
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-4-2-1
15
Адлер
28
Мансьенн
2
Дикмайер
16
Вестерманн
7
Янсен
30
Арслан
16
Иличевич
47
Бадель
7
Сон
8
ван дер Ваарт
9
Руднев
4-2-3-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
15
Хуммельс
3
Суботич
29
Шмельцер
78
Ляйтнер
5
Кель
27
Гетце
18
Ройс
14
Перишич
9
Левандовски
8
ван дер Ваарт
7
Сала
7
Сала
8
ван дер Ваарт
16
Иличевич
9
Байстер
9
Байстер
16
Иличевич
9
Руднев
33
Берг
33
Берг
9
Руднев
5
Кель
16
Блащиковски
16
Блащиковски
5
Кель
18
Ройс
20
Шибер
20
Шибер
18
Ройс
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия Д
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Гамбург - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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