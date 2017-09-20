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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Боруссия Д
Гамбург - Боруссия Д: обзор матча 20 сентября 2017
Гамбург
20.09.2017, среда, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
24'
С. Кагава
63'
П. Обамеянг
79'
К. Пулишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Боруссия Д
79'
ГОЛ! 0:3!
К. Пулишич
Пас отдал
М. Дауд
63'
ГОЛ! 0:2!
П. Обамеянг
Желтая карточка
Г. Сакаи
31'
24'
ГОЛ! 0:1!
С. Кагава
Пас отдал
О. Топрак
Желтая карточка
К. Пападопулос
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
3-2-2-1-1
26
Матениа
21
Юнг
2
Сакаи
3
Маврай
14
Пападопулос
2
Дикмайер
15
Уолес
90
Холтби
28
Хан
17
Вуд
4-2-2-2
1
Бюрки
21
Топрак
19
Папастатопулос
26
Пищек
23
Загаду
8
Шахин
8
Кастро
11
Пулишич
10
Кагава
7
Ярмоленко
7
Обамеянг
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия Д
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Гамбург - Боруссия Д
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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