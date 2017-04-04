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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Гамбург
Боруссия Д - Гамбург: обзор матча 04 апреля 2017
Боруссия Д
04.04.2017, вторник, 21:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Гамбург
13'
Г. Кастро
81'
С. Кагава
90+2'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Гамбург
ГОЛ! 3:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
С. Кагава
90'
+2
84'
Замена
П. Ласогга
️️️️
Б. Вуд
83'
Замена
В. Яньичич
️️️️
А. Экдаль
ГОЛ! 2:0!
С. Кагава
Пас отдал
П. Обамеянг
81'
80'
Желтая карточка
Л. Холтби
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
Ю. Вайгль
78'
Замена
Н. Шахин
️️️️
Р. Геррейру
78'
66'
Желтая карточка
Ф. Костич
60'
Замена
А. Хант
️️️️
М. Грегоритч
Замена
К. Пулишич
️️️️
Э. Мор
60'
Желтая карточка
М. Гинтер
29'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кастро
13'
12'
Желтая карточка
А. Экдаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Уолес
ПП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бюрки
22
Геррейру
5
Бартра
28
Гинтер
26
Пищек
5
Вайгль
8
Кастро
7
Мор
10
Кагава
10
Дембеле
7
Обамеянг
4-3-1-2
15
Адлер
3
Маврай
2
Дикмайер
22
Озтрзолек
2
Сакаи
15
Уолес
8
Экдаль
90
Холтби
18
Костич
17
Вуд
11
Грегоритч
7
Мор
11
Пулишич
11
Пулишич
7
Мор
5
Вайгль
25
Пасслак
25
Пасслак
5
Вайгль
22
Геррейру
8
Шахин
8
Шахин
22
Геррейру
11
Грегоритч
14
Хант
14
Хант
11
Грегоритч
8
Экдаль
16
Яньичич
16
Яньичич
8
Экдаль
17
Вуд
10
Ласогга
10
Ласогга
17
Вуд
Остались в запасе
Боруссия Д
Гамбург
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Боруссия Д - Гамбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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