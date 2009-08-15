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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Боруссия Д
Гамбург - Боруссия Д: обзор матча 15 августа 2009
Гамбург
15.08.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
4 : 1
Завершен
Боруссия Д
3'
Г. Демель
10'
З. Роберто
12'
Х. Паоло Герреро
72'
М. Берг
4'
Н. Вальдес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Боруссия Д
Замена
Д. Рангелов
️️️️
Л. Барриос
Замена
Д. Питройпа
️️️️
Э. Элиа
ГОЛ! 4:1!
М. Берг
Замена
М. Янсен
️️️️
П. Троховски
Замена
М. Зидан
️️️️
Н. Вальдес
Замена
М. Берг
️️️️
М. Петрич
Замена
М. Хуммельс
️️️️
Т. Хайнал
Желтая карточка
Т. Хайнал
ГОЛ! 3:1!
Х. Паоло Герреро
Пас отдал
Э. Элиа
12'
ГОЛ! 2:1!
З. Роберто
10'
ГОЛ! 1:1!
Н. Вальдес
ГОЛ! 1:0!
Г. Демель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЛП
14
Давид Яролим
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
15
Петр Троховски
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
7
Тинга
ЛП
8
Нури Шахин
ОП
15
Тамаш Хайнал
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
9
Димитар Рангелов
ЦФ
4-4-2
1
Рост
3
Аого
4
Матейсен
17
Боатенг
55
Демель
11
Элиа
14
Яролим
12
Зе Роберто
15
Троховски
34
Герреро
33
Петрич
4-1-2-1-2
1
Вайденфеллер
22
Овомойела
3
Суботич
28
Сантана
29
Шмельцер
8
Шахин
16
Блащиковски
7
Тинга
15
Хайнал
10
Барриос
16
Вальдес
15
Троховски
7
Янсен
7
Янсен
15
Троховски
11
Элиа
11
Питройпа
11
Питройпа
11
Элиа
33
Петрич
33
Берг
33
Берг
33
Петрич
15
Хайнал
15
Хуммельс
15
Хуммельс
15
Хайнал
16
Вальдес
10
Зидан
10
Зидан
16
Вальдес
10
Барриос
9
Рангелов
9
Рангелов
10
Барриос
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия Д
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Гамбург - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Кемптер
(Саульдорф)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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