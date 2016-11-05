Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Боруссия Д
Гамбург - Боруссия Д: обзор матча 05 ноября 2016
Гамбург
05.11.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 5
Завершен
Боруссия Д
55'
Н. Мюллер
81'
Н. Мюллер
4'
П. Обамеянг
23'
П. Обамеянг
27'
П. Обамеянг
48'
П. Обамеянг
76'
У. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Боруссия Д
Желтая карточка
Д. Сантос
85'
81'
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
С. Папастатопулос
ГОЛ! 2:5!
Н. Мюллер
Пас отдал
А. Экдаль
81'
76'
ГОЛ! 1:5!
У. Дембеле
Пас отдал
П. Обамеянг
Замена
А. Хант
️️️️
Д. Дикмайер
69'
69'
Замена
У. Дембеле
️️️️
К. Пулишич
Желтая карточка
Г. Сакаи
68'
68'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Э. Мор
ГОЛ! 1:4!
Н. Мюллер
Пас отдал
Л. Вальдшмидт
55'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
П. Ласогга
52'
48'
ГОЛ! 0:4!
П. Обамеянг
Пас отдал
К. Пулишич
Замена
А. Экдаль
️️️️
Клебер
31'
27'
ГОЛ! 0:3!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Бартра
23'
ГОЛ! 0:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
Э. Мор
4'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЛП
9
Николай Мюллер
ПП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
26
Лукаш Пищек
ПП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
3-2-2-1
15
Адлер
21
Юнг
3
Клебер
2
Дикмайер
3
Дуглас Сантос
5
Джуру
11
Грегоритч
9
Мюллер
10
Ласогга
4-3-2-1
1
Бюрки
19
Папастатопулос
28
Гинтер
5
Бартра
22
Геррейру
26
Пищек
8
Кастро
17
Роде
7
Мор
11
Пулишич
7
Обамеянг
2
Дикмайер
14
Хант
14
Хант
2
Дикмайер
3
Клебер
8
Экдаль
8
Экдаль
3
Клебер
10
Ласогга
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
10
Ласогга
19
Папастатопулос
25
Пасслак
25
Пасслак
19
Папастатопулос
7
Мор
20
Шюррле
20
Шюррле
7
Мор
11
Пулишич
10
Дембеле
10
Дембеле
11
Пулишич
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия Д
26
Кристиан Матениа
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Марио Гетце
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Марио Гетце
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Гамбург - Боруссия Д
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Гамбург
Боруссия Д
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+