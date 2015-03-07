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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Боруссия Д
Гамбург - Боруссия Д: обзор матча 07 марта 2015
Гамбург
07.03.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Боруссия Д
84'
Желтая карточка
Н. Суботич
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
83'
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
М. Гуайда
82'
76'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
П. Обамеянг
75'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
Г. Мхитарян
Желтая карточка
Клебер
73'
Желтая карточка
Д. Дикмайер
66'
64'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Замена
Г. Качар
️️️️
В. Бехрами
60'
46'
Замена
К. Кампль
️️️️
С. Кагава
Желтая карточка
Н. Мюллер
41'
Желтая карточка
В. Бехрами
31'
Замена
Р. Маркос
️️️️
Й. Джуру
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Марко Ройс
АП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Ронни Маркос
ЛЗ
20
Гойко Качар
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-4-2
33
Дробны
2
Дикмайер
5
Джуру
3
Клебер
16
Вестерманн
85
Бехрами
8
Ирачек
9
Мюллер
10
Штибер
40
Олич
26
Гуайда
4-3-2-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
29
Шмельцер
21
Кирх
20
Гюндоган
22
Мхитарян
10
Кагава
18
Ройс
7
Обамеянг
5
Джуру
3
Маркос
3
Маркос
5
Джуру
85
Бехрами
20
Качар
20
Качар
85
Бехрами
26
Гуайда
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
26
Гуайда
10
Кагава
44
Кампль
44
Кампль
10
Кагава
22
Мхитарян
16
Блащиковски
16
Блащиковски
22
Мхитарян
7
Обамеянг
9
Иммобиле
9
Иммобиле
7
Обамеянг
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия Д
15
Рене Адлер
ВР
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
15
Рене Адлер
ВР
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Гамбург - Боруссия Д
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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